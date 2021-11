Gerente do Carrefour que humilhou funcionário acreano é demitida

A gerente do setor de eletro do Carrefour em Campo Grande flagrada humilhando funcionário foi demitida, informou a empresa em nota enviada ao Jornal Midiamax. Além disso, a rede informou que todos os funcionários irão passar por treinamento. O caso ganhou repercussão no dia 25 de outubro, quando vídeo em que a supervisora humilha o rapaz viralizou nas redes sociais.

Em nota, o Carrefour informou que o treinamento será realizado com os funcionários para que “casos como este não voltem a se repetir”. Ainda conforme o comunicado, a rede de supermercados afirmou repudiar “todo e qualquer comportamento indevido por parte de todos os colaboradores”.

Um dia após o caso ganhar repercussão nacional, o MPT-MS (Ministério Público do Trabalho de Mato Grosso do Sul) recebeu denúncia sobre o caso e abriu procedimento preparatório para apurar o assédio moral. Agora, o procurador, Hiran Sebastião Meneghelli Filho, tem 30 dias para definir o destino do processo.

Sobre o procedimento, o Carrefour informou que está à disposição do MPT “para prestar todos os esclarecimentos necessários”.

O caso

Viralizou nas redes sociais o vídeo em que um funcionário do setor de eletro do Carrefour de Campo Grande é humilhado pela gerente do setor. O trabalhador é obrigado a se ajoelhar e esfregar o chão da loja, enquanto é fotografado pela supervisora. O caso foi denunciado pelo perfil “humilhadocg”, no TikTok.

Conforme o relato do perfil, a gerente teria tirado uma foto do rapaz, enquanto limpava o chão e teria enviado a imagem para a diretora, quando teria dito que o rapaz “não limpa a casa dele”.

O caso ganhou repercussão após cliente relatar ter presenciado outra cena de abuso cometida, supostamente, pela mesma gerente. A publicação recebeu centenas de comentários, incluindo reclamações de ex-funcionários da supervisora.

História de vida

O funcionário que sofreu o assédio moral é Pedro Henrique Monteiro da Silva, de 22 anos. Em entrevista ao Jornal Midiamax, ele contou sua história de vida, relatando que se mudou de Rio Branco, capital do Acre, para Campo Grande em busca de oportunidade de trabalho.

Ao chegar, começou vendendo trufas em semáforos da cidade até ser notado por um superior do Carrefour e começar a trabalhar na empresa. Ele chegou a ser destaque no Brasil com o cartão Carrefour.

FONTE: MIDIAMAX