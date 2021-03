Gol suspende voos de Manaus para São Paulo e Fortaleza por conta da Covid-19

O aumento de casos de COVID-19 em todas as regiões do Brasil obrigou as companhias aéreas a reduzir voos e cancelar algumas rotas no mês de abril. A Gol vai deixar de operar no mês de abril os voos sem escalas de Manaus para São Paulo (Guarulhos) e Fortaleza.

A venda das passagens para esses destinos a partir de Manaus já foi suspensa no site da Gol. A intenção da Gol é voltar a operar voos sem escalas para São Paulo e Fortaleza a partir de maio deste ano.

A Gol vai manter em abril os voos sem escalas de Manaus para Brasília, Santarém e Belém. O número de partidas e chegadas para esss destinos a partir da capital amazonense terá redução em abril.

Veja abaixo os voos da Gol a partir de Manaus para o mês de abril

Voos da Azul

No mês de abril a Azul vai reduzir de três para dois o número de voos de Manaus para a cidades de Campinas (SP). A redução das frequências também é resultado do aumento de casos de COVID-19 que provocou queda na demanda das companhias aéreas.

As companhias Gol e Azul informaram que os passageiros afetados pelos cancelamentos de voos poderão remarcar a data da viagem sem custo ou pedir o reembolso dos valores pagos.

Fonte: A Crítica