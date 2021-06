Governo promete concurso até final do ano e servidores da Saúde encerram greve no Acre

Após três dias de paralisação, os servidores da Saúde do Acre chegaram a um acordo com o governo e suspenderam a greve no estado. A categoria se reuniu o secretário de Saúde, Alysson Bestene, nesta quarta-feira (16), e teve algumas das reivindicações atendidas.

De acordo com o documento assinado por ambas as partes, o governo se comprometeu a pagar insalubridade de 20% de julho a dezembro de 2021 para os servidores que trabalham em ambiente insalubre; a implementação do novo laudo técnico das condições do ambiente de trabalho, publicação de concurso público efetivo até o fim deste ano, abonar falta dos servidores grevistas, entre outras demandas da categoria.

Também nesta quarta, os grevista fizeram um ato em frente ao prédio da Sesacre. O movimento ocorreu também no interior do estado como forma de pressionar uma posição do governo.

Em meio à pandemia, os servidores da saúde estavam em greve desde a segunda-feira (14), quando decidiram para as atividades com cerca de 30% do quadro. Os outros 70% seguiram trabalhando para não prejudicar os atendimentos emergenciais e também os casos de Covid-19.

Ainda na segunda, os representantes sindicais foram recebidos pelo governador Gladson Cameli, mas rejeitaram a proposta do governo e protestaram na terça-feira (15) e chegaram a fechar a Avenida Getúlio Vargas, no centro da capital acreana

Ao G1, o presidente do Sindicato dos Médicos (Sindmed), Guilherme Pulici confirmou que os grevistas suspenderam o movimento. Após a conversa, foi emitido um ofício assinado pelos participantes e com a lista dos pedidos atendidos até o momento pelo governo.

“Houve um acordo, foi um meio termo. Os assuntos não esgotaram, mas vamos continuar discutindo mantendo uma comissão permanente de negociação para tratar dos demais assuntos que demandam mais tempo, por exemplo, o PCCR. Não dá para a gente discutir em uma semana, a restruturação de alguns serviços vamos cobrar algo individualmente cada situação que a gente vivencia nos hospitais e unidades para ver o que podem resolver”, destacou.

Servidores se reúnem em frente a Sesacre nesta quarta-feira (16) — Foto: Andryo Amaral/Rede Amazônica Acre

Pedidos atendidos

No ofício, elaborado após a reunião, o governo se comprometeu:

Fazer um concurso público até o final do ano;

Reposição de perdas inflacionárias do período de 2020 e 2021/22

Pagar insalubridade em grau máximo até a implantação do novo laudo técnico em janeiro de 2022

Abonar as faltas dos servidores que estavam em greve;

Análise da possibilidade da correção inflacionária pelos índices do IPCA de 2019/2020 até 30 de setembro;

Sindicato da Saúde vai participara da elaboração do Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) para 2022;

Definição da etapa alimentação até 30 de setembro e encaminhada para a Aleac ainda no primeiro trimestre de 2022;

Avaliação do impedimento para a concessão da licença prêmio e 6ª parte aos irregulares se comprometendo a finalizar a reanálise da impossibilidade em 60 dias.

“A gente vai participar dessa análises da LTCAT, nosso sindicato vai contratar uma equipe para acompanhar essas visitas para a gente apontar cada detalhe que a gente verifica para contestar esse laudo depois”, acrescentou Pulici.

Greve

A categoria pedia melhorias tanto no quadro de profissionais com novas contratações, como na estrutura dos hospitais. Guilherme Pulici, disse que são várias as reivindicações da categoria, entre as principais, está a falta de médicos.

“São tantas reivindicações que é difícil falar qual é a principal. Uma categoria que tralha sob condições adversas, num ambulatório, por exemplo, que não tem uma iluminação adequada, onde o teto está desabando, onde tem fio exposto, onde o ar-condicionado está quebrado, onde tem buracos no teto. São tantas condições adversas que gente conta com a sensibilidade do judiciário, do Ministério Público para que compreendam que esse é um movimento responsável”, disse.

Ainda na segunda, representantes dos sindicatos da saúde foram recebidos pelo governador Gladson Cameli no Palácio do governo. À Rede Amazônica, o governador disse que tenta achar uma saída jurídica para atender a categoria.

Sem aceitar o que foi proposto pelo governo, a categoria voltou a protestar em frente ao Pronto Socorro e logo depois fechou a avenida para pressionar o governo.

Reivindicações

Com problema nas escalas e falta de médicos em hospitais do Acre, o Estado virou alvo de uma ação movida pelo Conselho Regional de Medicina (CRM-AC) ajuizada ainda em 2019, que pede a regularização das escalas no Pronto-Socorro e recebeu um parecer favorável do Ministério Público Federal (MPF), na última semana. E o Sindmed-AC anunciou que vai entrar na justiça para obrigar o estado a fazer concurso público.