Homem é agredido a ripadas e jogado da passarela Joaquim Macedo, em Rio Branco

Um homem identificado como Vonivon Ferreira de Oliveira dos Santos, de 44 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio após ser agredido e jogado da Passarela Joaquim Macedo na tarde desta terça-feira, 28, no Centro de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Vonivon estava na passarela quando dois homens não identificados o abordaram e em posse de ripas começaram a agredir a vítima na região da cabeça. Depois, o jogaram de cima da passarela dentro do Rio Acre. A vítima caiu de cabeça e desmaiou.

Populares que passavam pelo local, ao verem Vonivon desmaiado, acionaram o Corpo de Bombeiros e a Ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O homem foi retirado de dentro do Rio Acre e os paramédicos do SAMU prestaram os primeiros atendimentos a vítima. Em seguida, Vonivon foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo o Médico do SAMU, aparentemente Ferreira não sofreu fraturas e seu estado de saúde é estável.

O Comandante do Corpo de Bombeiros relatou à reportagem do ac24horas que mesmo com o nível das águas do Rio Acre baixo, Vonivon teve sorte ao cair dentro de um “poço” com água acima de meio metro.

A Polícia Militar foi acionada, fez patrulhamento na região em busca de prender os autores do crime, porém, ninguém foi encontrado. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Com informações de Ac24horas