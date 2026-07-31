Profecia publicada 20 dias antes chama atenção após terremoto no Peru ser sentido no Acre

Valter Silva Ferreira havia mencionado tremores no Peru e no Acre, citando expressamente Tarauacá; abalo durou alguns segundos e provocou relatos em diversos municípios acreanos

Uma publicação feita por Valter Silva Ferreira no dia 10 de julho de 2026, às 16h50, voltou a repercutir nas redes sociais depois que um terremoto registrado no Peru foi sentido por moradores de diferentes municípios do Acre na noite desta quinta-feira, 30.

Veja a profecia de Valter, publicada 20 dias atrás:

Na mensagem, divulgada exatamente vinte dias antes do fenômeno, Valter afirmou ter visto “a devastação do Peru com tremores no Acre” e mencionou nominalmente Porto Walter, Tarauacá e Foz do Jordão. A proximidade entre o conteúdo publicado e o acontecimento posterior chamou a atenção de seguidores, especialmente porque Tarauacá esteve entre os municípios onde moradores efetivamente relataram que casas, móveis e objetos balançaram.

O núcleo central da previsão — um terremoto no Peru com reflexos perceptíveis no Acre — concretizou-se na noite de 30 de julho.

O abalo ocorreu às 19h58min43s, no horário local do Acre e do Peru. O Instituto Geofísico do Peru registrou magnitude 5,7, profundidade de 116 quilômetros e epicentro a 42 quilômetros a nordeste de Pucallpa, na região de Ucayali. Em Pucallpa, o fenômeno atingiu intensidade IV na Escala Mercalli Modificada. (Indeci)

O Serviço Geológico dos Estados Unidos — USGS — calculou magnitude 5,6, profundidade de 154,4 quilômetros e localização a 13 quilômetros a leste-nordeste de San Fernando, no Peru. O registro norte-americano, revisado por sismólogos, fixou o horário em 00h58min44s UTC, correspondente a 19h58min44s no Acre. (USGS Sismologia)

TREMOR DUROU ALGUNS SEGUNDOS E BALANÇOU CASAS

No Acre, os primeiros relatos surgiram por volta das 20 horas. Em Tarauacá, o jornalista Gilson Amorim contou que estava sentado no sofá quando percebeu a casa balançar e viu um espelho fixado na parede se movimentar.

Em Marechal Thaumaturgo, uma moradora relatou que assistia televisão com o marido quando “balançou tudo”. Mensagens compartilhadas em grupos locais mencionaram uma sequência de “três balanços”. Os depoimentos indicam que o movimento perceptível na superfície durou apenas alguns segundos, embora tenha sido suficiente para provocar susto e movimentar objetos dentro das residências. (Tv Gru Web)

Também foram registrados relatos em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves. Em Cruzeiro do Sul, moradores disseram ter percebido o chão, prédios, residências e estabelecimentos comerciais tremendo. Uma profissional relatou que o movimento foi sentido no prédio do Senac e que outras pessoas também o perceberam em suas casas e na Unidade de Pronto Atendimento. (Semear Notícias)

Relatos atribuídos a moradores de Rio Branco também circularam em redes sociais e grupos de mensagens. Entretanto, até o fechamento desta matéria, a percepção do tremor na capital ainda não havia sido formalmente confirmada por órgão técnico ou pela Defesa Civil. Nas cidades do Vale do Juruá, por outro lado, existem depoimentos diretos e registros jornalísticos da movimentação.

Não houve informação sobre vítimas ou danos materiais no lado brasileiro.

ACERTO DA PREVISÃO IMPRESSIONA SEGUIDORES

O aspecto que mais chamou a atenção foi a referência expressa feita por Valter ao Peru, ao Acre e a Tarauacá. A publicação não tratava genericamente de um terremoto em algum ponto do planeta: indicava uma área geográfica específica e relacionava o fenômeno peruano a tremores sentidos em território acreano.

Vinte dias depois, um terremoto efetivamente ocorreu na região de Ucayali, próxima à fronteira brasileira, e foi percebido em Tarauacá e em outros municípios do Acre.

Do ponto de vista jornalístico, porém, é necessário registrar que o número “7.6” colocado na imagem não corresponde à magnitude do evento de 30 de julho, calculada entre 5,6 e 5,7 pelos serviços sismológicos. Também não ocorreu a anunciada destruição de Lima.

Assim, o acerto está concentrado no núcleo geográfico e factual da previsão: terremoto no Peru, reflexos no Acre e percepção do tremor em Tarauacá. A magnitude e a destruição mencionadas na postagem não se confirmaram.

SEM MORTES OU FERIDOS NO PERU

No Peru, o Centro de Operações de Emergência Nacional informou que o terremoto foi percebido de maneira leve ou moderada em vários distritos de Ucayali. A percepção foi classificada como moderada em Raymondi, Sepahua, Tahuania, Yuruá, Campoverde, Iparía, Nueva Requena e Yarinacocha. Em Pucallpa, Manantay e Masisea, foi considerada leve.

Até as 22h30 do dia 30 de julho, as autoridades peruanas não haviam registrado mortes, feridos ou danos à saúde das pessoas. A avaliação de eventuais prejuízos materiais continuava em andamento, enquanto os governos locais e os órgãos de emergência monitoravam suas respectivas áreas.

O tremor também foi percebido em pontos mais distantes do território peruano, inclusive em Lima, segundo a agência oficial de notícias do país. (Agencia Andina)

A grande profundidade do terremoto reduziu seu potencial destrutivo na superfície, mas permitiu que as ondas sísmicas se propagassem por uma área extensa. Essa característica ajuda a explicar por que o fenômeno foi percebido a centenas de quilômetros do epicentro, inclusive em municípios do Acre, sem deixar, até o momento, um cenário de destruição.