Homem mata esposa com mais de 10 terçadadas e joga corpo na rua

A dona de casa Kátia da Cruz Bernardo, 30 anos, foi morta pelo marido, Marcos de Lima Nicácio, 41 anos, com mais de dez golpes de facão, conhecido por terçado. O feminicídio aconteceu no início da tarde desta quarta-feira, 15, no bairro Nova Olinda, próximo ao Polo Moveleiro, de Cruzeiro do Sul.

Testemunhas disseram à polícia que Marcos chegou em casa e sem motivo começou a agredir a vítima com socos e tapas na frente dos 3 filhos. Depois, já com um terçado, começou a golpear a vítima que, tentando se defender, teve os dedos cortados. Em seguida, ele a agarrou pelo pescoço e efetuou mais golpes. Não satisfeito, o homem arrastou a mulher pelos cabelos em direção à rua principal do bairro.

No caminho, efetuou mais golpes no rosto da vítima e jogou a mulher em via pública. Ela morreu no local. Há informações, ainda não confirmadas pela polícia, de que ele já tinha sido preso acusado de estupro.

