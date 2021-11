Homem que ameaçava mulher e cunhados com faca morre após ser alvejado pela polícia no interior do Acre

A Polícia Militar informou que foi acionada pela própria mulher do suspeito, que alegou ter sido agredida e que depois disso Barbosa começou a ameaçar os irmãos armado com uma faca. A confusão teria começado enquanto os envolvidos conversavam em frente a uma quadra.

Ao avistar os policiais, o suspeito entrou no quintal de uma casa, descendo até um terreno baldio, onde ficou escondido. Os policiais então entraram na mata e acharam o suspeito deitado no chão. Ao receber voz de prisão, Barbosa não obedeceu a ordem e correu com a faca na mão em direção a um dos policiais e foi quando a guarnição disparou e o tiro atingiu o tórax do suspeito.