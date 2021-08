Idoso que veio do RJ está internado no Into com suspeita de variante Delta

Um idoso de 84 anos está internado no Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into), unidade escolhida como referência para atendimento e tratamento da covid-19, na última segunda-feira, 16, com suspeita de contaminação pela variante Delta do novo coronavírus.

Ele já testou positivo para a covid-19 e estava no Rio de Janeiro, local que registra altos índices desta nova variante. De acordo com o Ministério da Saúde, 41 óbitos foram confirmados para a Delta e 1.020 casos da variante foram identificados e notificados no país até o dia 16 de agosto.

Dados da Rede Genômica da Fiocruz apontam que, entre os sequenciamentos de amostras feitas pelo sistema no Brasil, a variante corresponde a 22,1% dos casos sequenciados em julho. Em junho, o total era de 2,3%.

Segundo os infectologistas, a variante Delta é mais transmissível, pois, segundo eles, a variante transmite para cinco a oito pessoas, inclusive, em ambientes abertos, o que não acontecia com outras variantes.

Segundo o boletim do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) do Acre, o idoso ingressou na unidade com febre, tosse seca, hipóxia, dor torácica e dispneia. O idoso em questão já completou o ciclo vacinal com duas doses, sendo a última em julho.

“Nas últimas 12 horas, o paciente evolui para aumento do cansaço a pequenos esforços e piora do quadro de tosse, sendo internado em UTI. No momento, o paciente encontra-se isolado, obedecendo todos os protocolos sanitários”, diz o boletim.

Segundo Cievs, a equipe de vigilância em saúde municipal de Rio Branco está monitorando os contatos do paciente suspeito e solicitará a testagem de todos, se for possível.

O Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) providenciará a testagem de inferência diagnóstica para Variante Delta conforme kit recebido do Ministério da Saúde e de algumas amostras positivas dos últimos 7 dias no estado.