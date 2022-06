Jovem é morta com tiro na cabeça em Rio Branco e ex é principal suspeito; homem alegou tiro acidental

A jovem Ingrid da Silva, de 19 anos, foi assassinada com tiro na cabeça na noite desse domingo (13) na rua Padre José, no bairro Triângulo Novo, região do Segundo Distrito de Rio Branco. O principal suspeito é um ex-namorado dela.

O g1 conversou com a irmã da vítima, Eva Maria da Silva, de 27 anos, que chegou a ver o rapaz ao lado do corpo de Ingrid e dizendo que tinha sido acidental. Segundo ela, o ex da irmã afirmou que sabia que arma estava com balas. A irmã acredita nessa versão.

“Ele ficou falando que foi sem querer, pedindo desculpas, dizendo que não sabia que a arma estava com bala, que tinha sido uma brincadeira. Ele ainda dizia ‘me mata, por favor, eu matei o amor da minha vida’, isso porque ele nunca deixou de gostar dela. Ele não tinha nada contra ela”, disse a irmão.

A informação foi que a jovem tinha deixado a filha com o atual namorado e ao ir até a casa da mãe que fica perto, parou para conversar no meio da rua e acabou levando um tiro. Após pedir desculpas e dizer que tinha sido um acidente, o ex dela fugiu do local e não foi localizado.