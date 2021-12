Jovem que matou namorada com tiro no pescoço é preso no interior do Acre

Em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela justiça do Acre, investigadores da Delegacia Geral de Polícia de Sena Madureira, a 156 quilômetros de Rio Branco, prenderam na manhã de quinta-feira,9, no bairro Bom Sucesso, o homicida Romário Barreto de Lima (22). Ele é acusado de ter assassinado com um tiro no pescoço a namorada Heloísa Cabral da Silva, de 14 anos, crime ocorrido em novembro do ano passado, na Invasão do Panorama.

De acordo com os autos do inquérito policial instaurado pelo delegado Marcos Cabral, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o crime ocorreu na noite do dia 4 de novembro último, numa humilde residência da Rua Surubim, na Invasão do Panorama, onde o casal morava e teve como motivação ciúmes e uso excessivo de drogas.

Romário e Heloísa viviam maritalmente há duas semanas. Naquela noite começaram a ingerir bebida alcoólica, quando por causa de um relacionamento anterior da jovem começaram a discutir. Em dado momento, o rapaz se apossou de uma arma de fabricação caseira calibre 22 e fez um único disparo. A garota teve morte instantânea e o acusado conseguiu fugir da prisão em flagrante.

Dias depois, o acusado se apresentou espontaneamente na Delegacia Geral de Sena Madureira, onde prestou depoimento e como já havia saído do flagrante acabou liberado. O delegado Marcos Cabral, da DHPP, que cuidava do caso, juntou provas e representou com sucesso pela preventiva de Romário, que acabou preso. Ele foi transferido para o presídio da capital.

Com informações de Ac24horas