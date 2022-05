Macaquinho entra em hospital no Acre e pede carinho a pacientes e funcionários: ‘muito dócil’

Quem não gosta de dar e receber carinho? Ainda mais se você estiver doente, precisando de atendimento médico, ou saindo de um plantão árduo de trabalho? Pois é, pacientes e funcionários que vão até o Hospital Dr. Sansão Gomes, em Tarauacá, no interior do Acre, contam com os afagos de um mascote mais do que especial, o macaco Ferrugem.