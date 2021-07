Maioria considera Bolsonaro despreparado, desonesto, indeciso e falso, revela Datafolha

Levantamento feito pelo instituto Datafolha e divulgado nesta quinta-feira (8) pelo site do jornal “Folha de S.Paulo” mostra que a maioria dos entrevistados considera o presidente Jair Bolsonaro “despreparado”, “incompetente”, “desonesto”, “pouco inteligente”, “falso”, “indeciso”, “autoritário”. Além disso, 55% dizem nunca confiar nas declarações do presidente e 70% acreditam que há corrupção no atual governo.

A pesquisa ouviu 2.074 pessoas nos dias 7 e 8 de julho em 146 cidades brasileiras. Foram entrevistadas pessoas acima de 16 anos. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.

A pesquisa também mostra que a reprovação ao governo Jair Bolsonaro chegou a 51%, a pior marca registrada desde o início do mandato do presidente, em janeiro de 2019. Eram 45% no levantamento anterior, em maio.

Outros 24% aprovam a gestão de Bolsonaro, mesmo índice de maio. Os que o consideram a gestão do presidente regular caíram de 30% em maio para 24% na pesquisa divulgada nesta quinta.

Veja os resultados da pesquisa em relação à avaliação do governo:

Ótimo/bom: 24% (eram 24% no levantamento anterior)

Regular: 24% (eram 30%)

Ruim/péssimo: 51% (eram 45%)

Não sabe: 1% (era 1%)

A pergunta feita pelo instituto foi: “Na sua opinião o presidente Jair Bolsonaro está fazendo um governo ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo?”. Somados, os itens “ótimo” e “bom” correspondem ao percentual de aprovação da administração; e os itens “ruim” e péssimo”, ao de reprovação.