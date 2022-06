Mais de 52,7 mil famílias acreanas receberam vale-gás de R$ 53 em junho

Em junho, o vale-gás de R$ 53 foi pago a 52.717 famílias acreanas, segundo dados do Ministério da Cidadania. O valor é R$ 2 a mais do que foi pago em abril. O total representa um repasse de R$ 2,8 milhões.

Além do aumento no valor do repasse, o número de beneficiários este mês foi 4,5% maior que em abril, quando 50.410 famílias receberam o auxílio.

Somente na capital acreana, Rio Branco, foram 12.787 beneficiários, 735 a mais que em abril. Ao todo, para os rio-branquenses foram repassados R$ R$ 677,7 mil.

Na segunda maior cidade acreana, Cruzeiro do Sul, 7.650 famílias receberam o auxílio de R$ 53, totalizando mais de R$ R$ 405,4 mil.

O preço médio do botijão de gás de 13kg é de R$ 130,11, conforme dados da Agência Nacional de Petróleo, que consultou 25 pontos de revenda de gás de cozinha no estado acreano no período de 12 a 18 de junho.

No ranking do país, o Acre aparece em terceiro lugar com o valor mais caro do produto, ficando atrás somente de Rondônia (R$ 132,69) e Mato Grosso (R$ 134,86). Ainda conforme a ANP, o preço mínimo do gás encontrado no Acre é de R$ 123 e o máximo chega a R$ 145.

No caso da capital acreana, Rio Branco, o botijão de 13 quilos custa, em média, R$ 129,67 e na cidade de Cruzeiro do Sul é encontrado a R$ 132.

Os beneficiários recebem, a cada dois meses, o valor que deveria corresponder a pelo menos 50% do preço médio nacional de revenda do botijão de 13 kg. Porém, no Acre, o valor da parcela só cobre 40% do preço do produto, ou seja, fica bem abaixo da metade.

CadÚnico no AC

No Acre, 168.613 famílias estão cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Esse é um instrumento que identifica e caracteriza as famílias em situação de extrema pobreza, pobreza e baixa renda.

Conforme os dados do Ministério da Cidadania, no estado acreano existem 113.506 famílias que vivem em situação de extrema pobreza, outras 13.577 estão em situação de pobreza e 22.486 são enquadradas como família de baixa renda.

Neste ano, os pagamentos do auxílio-gás são feitos nos meses pares, nas mesmas datas das parcelas do Auxílio Brasil – que se baseiam no final de número de inscrição social (NIS).

Quem tem direito?