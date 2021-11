Mais duas escolas de Cruzeiro do Sul suspendem aulas por contaminação da covid-19

Duas escolas estaduais de Cruzeiro do Sul, município localizado no Vale do Juruá, suspenderam as aulas nesta quarta-feira, 24, após casos suspeitos de contaminação da Covid-9. Na escola de ensino fundamental e médio Maria Lima de Souza, uma turma foi suspensa depois que uma aluna apresentou sintomas da doença. Na Dom Henrique Ruth, de ensino médio, 20 servidores, incluindo professores , também estão com sintomas da doença e as aulas foram suspensas para todas as turmas.

O ensino na escola será retomado na próxima quarta- feira, 1° de dezembro, e nesse período, os funcionários serão testados e a escola vai ser sanitizada. A direção da Dom Henrique cita que a situação já foi informada à Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esportes e à Vigilância Epidemiológica, para que sejam tomados os procedimentos cabíveis. “Nesse período não haverá atendimento ao público na escola, pois os servidores estarão em trabalho remoto”, avisa a direção para os alunos e responsáveis.

No último dia 18, as aulas da escola estadual de Ensino Fundamental , Professora Quita, localizada no bairro São José, foram suspensas depois que uma professora testou positivo para Covid-19. Os 245 alunos estão retomando as aulas nesta quarta-feira, 24. A escola foi sanitizada.

As medidas de afastamento de professores, suspensão de aulas, testagem pra Covid-19 e sanitização das escolas, constam do Plano de Retomada das Aulas , da Secretaria de Educação e Vigilância Sanitária Estadual. As aulas presenciais das escolas públicas estaduais de Cruzeiro do Sul foram retomadas no dia 4 de outubro para 1° e 5° ano e dia 03 de novembro para 2° 3° e 4° ano.

Com informações de Ac2horas