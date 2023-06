Marinha dos EUA ouviu o que acreditava ser uma implosão de Titã dias atrás

Um sistema ultrassecreto de detecção acústica militar projetado para localizar submarinos inimigos ouviu pela primeira vez o que a Marinha dos EUA suspeitava ser a implosão do submersível Titan horas depois que o submersível começou sua viagem, disseram oficiais envolvidos na busca.

A Marinha começou a ouvir o Titan quase assim que o submarino perdeu as comunicações, de acordo com um oficial de defesa dos EUA. Pouco depois do desaparecimento do submersível no domingo , o sistema dos EUA detectou o que suspeitava ser o som de uma implosão perto do local dos destroços descoberto na quinta-feira e relatou suas descobertas ao comandante da Guarda Costeira no local, disseram autoridades de defesa dos EUA.

Embora a Marinha não pudesse dizer definitivamente que o som veio do Titã, a descoberta desempenhou um papel importante na redução do escopo da busca pela embarcação antes que seus destroços fossem descobertos na quinta-feira, disseram as autoridades.

“A Marinha dos EUA conduziu uma análise de dados acústicos e detectou uma anomalia consistente com uma implosão ou explosão nas proximidades de onde o submersível Titan estava operando quando as comunicações foram perdidas”, disse um oficial sênior da Marinha dos EUA ao The Wall Street Journal em um comunicado. . “Embora não sejam definitivas, essas informações foram imediatamente compartilhadas com o Comandante do Incidente para auxiliar na missão de busca e resgate em andamento.”

As autoridades decidiram “continuar nossa missão de busca e salvamento e fazer todos os esforços para salvar as vidas a bordo”, disse o comunicado da Marinha dos EUA.

A Marinha pediu que o sistema específico usado não fosse nomeado, citando preocupações de segurança nacional. Normalmente é usado para detectar submarinos inimigos.

A Marinha dos EUA normalmente lida com ameaças estrangeiras usando recursos militares. A Guarda Costeira dos EUA normalmente realiza operações de busca e salvamento e lida com outros assuntos diretamente relacionados à segurança do país. Os dois serviços geralmente operam juntos devido às suas missões marítimas mútuas. A busca pelo Titã foi realizada a cerca de 900 milhas da costa de Massachusetts.

Os pesquisadores encontraram destroços do submersível a cerca de 1.600 pés da proa dos destroços do Titanic, disse a Guarda Costeira dos EUA. Navios canadenses, americanos e franceses fizeram parte das buscas.

O submersível Titan se prepara para um mergulho em uma área remota do Oceano Atlântico em uma expedição ao Titanic no início deste mês. FOTO: ACTION AVIATION/ASSOCIATED PRESS

A Guarda Costeira não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários sobre quais informações recebeu e como foi usada.

Durante a busca, as equipes de resgate detectaram vários tipos de ruídos, disseram autoridades americanas e canadenses, incluindo o suspeito de ser a implosão do submarino. Uma implosão subaquática é o colapso repentino de um submarino quando a tremenda pressão da água do mar supera a pressão dentro da embarcação e a esmaga.

Funcionários que lideraram a busca também disseram que ouviram sons semelhantes a batidas da embarcação, mas disseram que não podiam concluir que os ruídos vinham do Titã.

Não ficou claro quais outros fatores estreitaram a área de busca, que acabou crescendo para o dobro do tamanho de Connecticut. Mas um oficial de defesa dos EUA disse que “a análise dos dados acústicos foi um fator significativo no escopo da área de busca e, assim, permitiu que os recursos no local localizassem o grau do campo de destroços”.

Espera-se que os EUA conduzam uma investigação para tentar determinar se o som definitivamente veio do Titã, mas qual entidade governamental realizaria a investigação – e qualquer prazo para concluí-la – permanece incerto, disse um oficial de defesa dos EUA.

Uma aeronave da Guarda Costeira voando sobre o navio de pesquisa francês L’Atalante na quarta-feira durante a busca pelo Titã. FOTO: GUARDA COSTEIRA DOS EUA/ASSOCIATED PRESS

Os EUA desenvolveram seus sistemas acústicos após a Segunda Guerra Mundial para detectar submarinos inimigos operando nos oceanos Atlântico e Pacífico.

A Marinha disse que compartilhou suas descobertas no domingo com a Guarda Costeira, que liderou a busca, disseram autoridades de defesa dos EUA. Os EUA evitaram divulgar os ruídos que detectaram porque queriam garantir a continuidade das operações de busca e salvamento e não podiam dizer com certeza se era uma implosão.

“Parece que o Titã implodiu no domingo a caminho do Titanic logo após o contato ter sido perdido a uma profundidade de cerca de 9.000 pés”, disse uma pessoa com conhecimento direto do assunto.

Acredita-se que os cinco homens a bordo do submersível desaparecido no Atlântico Norte estejam mortos, disseram a Guarda Costeira dos EUA e a empresa que operava a embarcação na quinta-feira.

O desaparecimento do submarino desencadeou uma busca internacional urgente para encontrar seus ocupantes vivos.

As famílias foram informadas na quinta-feira sobre as descobertas da Marinha quando a equipe de busca e resgate descobriu o campo de destroços, de acordo com um oficial de defesa dos EUA.

O submersível partiu no domingo para o que deveria ser uma excursão de uma hora até o naufrágio do Titanic, mais de 2 milhas abaixo da superfície do oceano. Logo após o início da viagem, o submarino perdeu contato com o mundo exterior.

