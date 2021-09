‘Menor sortudo’ é apreendido por tráfico dias antes de completar 18 anos

Policiais civis em Xapuri, no interior do Acre, apreenderam na manhã desta terça-feira (14) um menor investigado pelo crime de tráfico de drogas. Durante a apreensão, os agentes descobriram que o acusado completará 18 anos ainda neste mês de setembro.

Segundo a polícia, ele faz parte de um grupo de menores de idade que vêm praticando diversos furtos, roubos e tráfico de drogas na cidade.

Em poder do acusado os investigadores encontraram uma certa quantidade de maconha, pronta para ser comercializada. O menor foi conduzido à delegacia de Polícia Civil do município de Xapuri para as devidas providências.

Com informações de O Acre Agora