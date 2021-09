Ministério da Saúde deve suspender envio de vacinas contra a Covid-19 ao Acre

Após o estado do Acre já ter recebido mais de 1 milhão de doses de vacinas da Covid-19, enviadas pelo governo federal, o governador Gladson Cameli (Progressistas) declarou em solenidade no auditório do colégio Armando Nogueira, nesta terça-feira, 14, que o Ministério da Saúde deverá suspender o envio de novos imunizantes.

“Devido às vacinas estarem vencendo e já ter passado de um milhão de doses enviadas ao Acre, o governo federal deverá suspender”, declarou.

De acordo com dados do governo, ao menos 257.800 acreanos ainda devem se imunizar com a segunda dose do imunizante.