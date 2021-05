Motociclista morre após passar em buraco, perder controle e colidir contra poste em Rio Branco

O motociclista João Raimundo Coelho dos Santos, de 30 anos, morreu após sofrer um grave acidente na noite deste domingo (9), na Estrada da Penal, na Alameda Sabiá, no setor C do Distrito Industrial, em Rio Branco.

Segundo informações de autoridades de trânsito, a vítima trafegava sentido bairro-centro, mas quando passou por um buraco, perdeu o controle da motocicleta modelo Honda, de cor preta e placa MZU-5559, e em seguida bateu contra um poste e foi arremessado a cerca de 50 metros.

O capacete da vítima não estava afivelado e saiu da cabeça de João enquanto o homem foi arremessado da moto. Ele teve múltiplas fraturas.

Segundo testemunhas, a vítima descia a ladeira em alta velocidade e não teve tempo de fazer a conversão. Já outra pessoa disse que minutos antes do acidente tinha ido deixar uma grande de cerveja para João.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e só pode atestar a morte de João Raimundo.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito também estiveram no local do acidente e isolaram a área para o trabalho da perícia.

Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

A motocicleta foi removida por um guincho para o pátio do Detran.