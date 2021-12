Motorista provoca acidente próximo ao Pronto-Socorro e foge do local

Um violento acidente foi registrado no início da manhã desta quinta-feira, 9, na esquina da Avenida Nações Unidas com Getúlio Vargas, próximo ao Pronto-Socorro de Rio Branco, no bairro do Bosque. Ninguém ficou ferido na ocorrência.

No local, o carro Gol preto, de placas DWM 0108, ocupado por dois homens, colidiu de frente com o Fiat Uno prata, de placas MZZ 1081, dirigido por uma mulher que estava na sua mão de direção e sofreu apenas algumas lesões. O condutor do Gol e seu acompanhante fugiram do local, abandonado o veículo que foi guinchado para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC).

O acidente ocorreu por volta de 5h20min de hoje. A condutora dirigia pela Avenida Getúlio Vargas no sentido bairro Centro, quando o Gol que transitava pela Avenida Nações Unidas invadiu a preferencial em alta velocidade e bateu de frente com o Fiat que devido a violência do choque foi jogado à distância. Os dois carros sofreram danos consideráveis.

Com informações de Ac24horas