Nível do Rio Acre já é um dos menores do ano na capital

De acordo com a Defesa Civil de Rio Branco, o nível do Rio Acre marcou 1,80 metro na manhã desta quarta-feira, 24, em Rio Branco. A baixa cota, uma das menores do ano, reacende um alerta na gestão municipal. Apesar de um pequeno aumento no nível do manancial, desde o início da semana, com o registro de 1,68 metro, na segunda-feira, 22, e 1,71 metro na terça-feira, 23, as ações preventivas estão sendo intensificadas na capital.

“Essa é uma situação muito preocupante, haja vista que estamos em período com muito escassez de água, de chuva e isso reflete no bem-estar das pessoas, especialmente na zona rural. A escassez de chuva começa no final de maio e vai se intensificando, então, temos um trimestre que é bastante complicado, que é nos meses de julho, agosto e setembro, que é o pior mês de seca”, destacou o coordenador do órgão municipal, tenente-coronel Cláudio Falcão.

Em setembro de 2016, o Rio Acre registrou em Rio Branco, a menor cota desde 1971, ano em que começou o monitoramento, marcando 1,30 metro. “É o momento de muito trabalho da Defesa Civil para poder minimizar os impactos que a seca traz, vale ressaltar que é um período que 100% da população é afetada, diferente das inundações, e por isso precisamos intensificar as ações. Uma das principais atividades nesse momento é levar água potável à zona rural”, salientou Falcão.

Fonte: A Gazeta do Acre