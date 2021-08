No dia da votação contra Bocalom, agentes da RBTrans são deslocados para a Câmara

Os agentes de fiscalização de trânsito da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTRANS) foram deslocados nesta terça-feira, 31, para a Câmara de Vereadores de Rio Branco, na rua Hugo Carneiro, localizado no Bosque, no dia da votação da denúncia que pode levar ao impeachment do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom.

Ao ac24horas, os agentes afirmaram que foram deslocados para garantir a trafegabilidade do trânsito caso ocorra protesto ou conte a presença maciça de pessoas.

Nos bastidores, ganham força as articulações da Casa Civil para derrubar a denúncia protocolada na última segunda-feira (23). Nesta terça, 31, os vereadores decidirão sobre a admissibilidade da denúncia. Se a maioria simples decidir por acatá-la, então é aberto o processo de impeachment.

Aprovado admissibilidade da denúncia, a Câmara formará uma comissão especial que será responsável pela investigação da denúncia. Cabe a eles julgar se a denúncia se confirma, ou seja, se houve crime de responsabilidade. Serão sorteados três vereadores para a Comissão, caso o pedido venha a ser aprovado.

Com informações de Ac24horas