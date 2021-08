Organização do Acre, Six8 estimula cena competitiva do Free Fire na região

Apesar de todas as piadas, o Acre é um estado brasileiro que também está representado na cena competitiva do Free Fire, que ficou conhecida justamente por dar a oportunidade para jogadores de todas as regiões do Brasil. Uma das grandes tags de lá, a Six8 busca estimular o cenário do battle royale da Garena e servir como estímulo para que outros times do Acre busquem a profissionalização.

Enquanto não encontra o lugar ao sol em grandes competições, o time vai entrando em todos os torneios que consegue. Entre eles, está garantido no GameChanger, além de estar disputando a seletiva para participar da LBR, tanto no cenário feito para jogadores de dispositivos mobile quanto para emulador. Como se não fosse o suficiente, promete apresentar novidades em breve envolvendo a cena feminina.

Com apenas 21 anos, Jardesson “LOPINHOTV” Lopes é a figura responsável por tentar alavancar o time. A pouca idade não o impediu de ser o fundador da Six8 e um dos pioneiros da cena competitiva do Acre, que busca se juntar a tantas outros estados do Brasil que conseguiram uma vaga entre os grandes formadores de equipes da cena competitiva do battle royale.

“O objetivo da organização já está se tornando realidade. Pois, de início, queríamos conquistar todo o estado e, depois, expandir por todo o território nacional. Estamos em busca de crescer e alcançar o maior número de pessoas possível, firmar parcerias que queiram somar no projeto e evoluir tanto em equipamentos como na qualidade de conteúdos. Estamos trabalhando o competitivo, com nosso time se destacando e logo vamos estar entre os maiores”, disse LOPINHOTV.

Com informações do site Tropa Free fire