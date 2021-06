Película de segurança para vidros do veículo: o que diz o CTB?

Proteger os vidros do veículo com películas de segurança tem sido uma alternativa cada vez mais usada por motoristas.

As películas aumentam a resistência dos vidros, reduzem a entrada de calor e bloqueiam em até 99% a exposição a raios ultravioleta, causadores de doenças de pele, como o câncer.

No entanto, se você está pensando em instalar películas no seu veículo, é melhor não fazer isso antes de ler todas as informações desde artigo.

O motivo? O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) tem regras para os tipos de películas que podem ser instalados nos vidros. Quem desobedece a essas normas está sujeito a multas e pontos na CNH.

Então, boa leitura!

Película de segurança para vidros de veículos: o que diz o CTB?

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) normatiza a instalação de películas automotivas. Em seu art. 111, estabelece que é proibido instalar películas que coloquem em risco a segurança do condutor, passageiros e quem mais trafega nas vias.

O artigo estabelece, ainda, que é obrigatório seguir o que está regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). Em sua Resolução 254, de 2007, o CONTRAN indica o grau de transparência mínima para as películas.

Essa Resolução foi atualizada depois de 2007, mas o tópico que aborda especificamente a transparência que as películas devem ter permanece inalterado. Assim, os graus de transparência das películas para o seu veículo devem ser de:

– no mínimo 75% de transmissão luminosa para os vidros do para-brisa;

– no mínimo 70% de transmissão luminosa para os vidros laterais dianteiros;

– no mínimo 28% de transmissão luminosa para os demais vidros do veículo.

Então, na hora que você for comprar películas, informe-se sobre o grau de transparência que possuem. Afinal, se você desrespeitar a Resolução 254/2007 do CONTRAN, poderá ser penalizado. Veja a seguir!

Qual a multa por trafegar com películas de segurança fora do padrão?

No art. 230, § XVI, o CTB estabelece que é uma infração grave trafegar “com vidros total ou parcialmente cobertos por películas refletivas ou não, painéis ou pinturas”. A penalidade é a multa e R$ 195,23. Também são gerados 5 pontos na CNH do infrator.

Quando há uma abordagem direta do agente de trânsito, é comum solicitar que o proprietário do veículo (ou o condutor) retire a película ali mesmo, no local do flagrante. Caso se negue, o veículo pode ser retido.

Vamos recapitular: as películas de segurança têm importantes funções. Mas, para instalar essas películas sem risco de multas, é preciso seguir o que dizem o CTB e o CONTRAN sobre o tema.

Quais cuidados ter ao instalar películas nos vidros do veículo?

O primeiro cuidado você já viu: seguir as normas de trânsito sobre o assunto e evitar problemas, como a multa, os pontos na CNH e a retenção do veículo, caso se negue a retirar as películas no flagrante.

Existem, contudo, outros cuidados importantes para garantir a qualidade e a vida útil das películas que você instalar nos vidros do seu veículo. São eles:

– A qualidade das películas

Uma rápida procura na internet e, em poucos segundos, você já é direcionado para uma série de sites que comercializam películas. Antes de comprar, é importante verificar a qualidade dessas películas.

As películas de maior qualidade exercem funções importantes. No entanto, outras de qualidade inferior podem funcionar apenas como um acessório estético. Você acredita que está protegido, mas, na prática, isso não é bem assim.

Escolha, então, películas de marcas confiáveis, que tenham boa avaliação pelos clientes e selos de verificação. Não se paute apenas no preço, pois há economias que podem sair mais caras a longo prazo.

– A confiabilidade da instalação

O processo se instalação das películas vai influenciar bastante em sua vida útil e também se cumprirão ou não todas as funções com eficácia. Sempre que possível, recorra a profissionais para realizar a instalação.

Caso decida fazer você mesmo, informe-se o máximo possível sobre o assunto para conseguir usufruir de todos os benefícios das películas de proteção. Quais benefícios são esses? Confira no próximo tópico.

Quais as vantagens de instalar películas de proteção?

As películas de proteção têm um fator estético, é verdade. Mas boa parte dos proprietários que decidem instalar películas nos vidros dos veículos busca outros benefícios, tais como:

– aumentar a resistência dos vidros, protegendo-se contra estilhaçamentos em acidentes;

– bloquear a entrada de raios ultravioleta em até 99%, prevenindo, com isso, doenças de pele, como o câncer;

– equilibrar termicamente o interior do veículo, ao reduzir a entrada de calor solar;

– aumentar a privacidade no interior do veículo.

Como você viu até aqui, é preciso escolher películas de marcas confiáveis e que respeitem as normas de trânsito vigentes no país. Com isso, você aproveita os benefícios das películas sem correr riscos de ser multado.

Ficou com alguma dúvida? Entre em contato!