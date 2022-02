Película nanocerâmica automotiva: o que é e qual a sua importância?

A película de nanocerâmica automotiva é uma ótima alternativa para quem quer proteger o seu veículo. Afinal, nem sempre é possível encontrar um estacionamento coberto para deixar a parte interna do automóvel longe dos raios solares.

Mas é importante ficar atento a todas as especificações para o uso de películas. Neste artigo vamos abordar o que é, qual a importância, quais as especificações e quais as vantagens da película nanocerâmica automotiva. Boa leitura!

O que é a película nanocerâmica automotiva?

Ela é uma película automotiva que une versatilidade e tecnologia em um mesmo produto. Isso porque ela pode ser instalada em diferentes lugares, não apenas em automóveis.

Ela atua da mesma maneira que os outros insulfilmes instalados em automóveis protegendo o veículo e seus passageiros dos raios ultravioletas. Dessa maneira, ela aumenta a durabilidade de estofados, volante e de qualquer outra parte interna do carro que possa ser prejudicada pela incidência dos raios solares.

Portanto, a película nanocerâmica automotiva é uma proteção colocada nos vidros do automóvel como forma de proteção dos raios solares. Ela pode ser colocada nas janelas e para-brisa do veículo, desde que respeitada as normas estabelecidas pelos órgãos competentes.

Qual a importância de usar a película nanocerâmica automotiva?

Mas, afinal, qual a importância de utilizar as películas automotivas? Como já mencionamos anteriormente, ela protege tanto o veículo quanto os passageiros dos raios UV. E vale destacar que a exposição a esses raios é uma das principais causas de câncer de pele no país.

Sendo assim, o cuidado com a saúde está entre a importância de se colocar uma película nanocerâmica automotiva em seu veículo. Mas a proteção do automóvel também é levada em conta, além da melhora da visibilidade para os motoristas nos dias de sol forte.

Quando posso colocar a película nanocerâmica automotiva?

No entanto, a instalação de películas nos vidros dos automóveis deve respeitar a legislação. Da mesma maneira que há regras para realizar a pintura do seu veículo, também existe uma legislação para a aplicação de insulfilmes.

A regulamentação da película em automóveis é realizada pelo Contran (Conselho Nacional de Trânsito), ou seja, a regra é válida para todo território nacional. Sendo assim, o órgão permite a instalação desde que respeite os seguintes critérios de transparência mínima:

75% no para-brisa;

70% nos vidros laterais dianteiros;

28% nos demais vidros.

A instalação da película nanocerâmica automotiva é permitida desde que não prejudique a visibilidade do automóvel, tanto para quem está dentro do veículo quanto para quem está de fora.

Quais as vantagens da película nanocerâmica automotiva?

Mas por que escolher a película nanocerâmica automotiva entre tantas opções no mercado? São diversas as vantagens desse produto e selecionamos as principais para você entender o diferencial apresentado por ela.

Equilíbrio térmico

Primeiramente podemos destacar o equilíbrio térmico proporcionado pela película nanocerâmica automotiva. Afinal, ao controlar a entrada dos raios ultravioletas ela também realiza o controle de calor, garantindo que o interior do automóvel fique com uma temperatura mais amena do que do lado externo.

Esse equilíbrio é mantido mesmo sem o uso de ar-condicionado.

Proteção interna

Como já ressaltado, a película garante a proteção interna do veículo. Isso quer dizer que o controle dos raios ultravioletas garante a proteção dos itens internos que podem se desgastar devido à incidência do sol como o volante, painéis e até mesmo os bancos.

Com isso, a película garante também o cuidado e durabilidade do veículo.

Acabamento

Outra vantagem da película nanocerâmica automotiva é o acabamento apresentado pelo produto, que possui uma camada ultrafina e oferece um acabamento impecável para todos os vidros em que for aplicada.

Além disso, ela não interfere na luminosidade do ambiente interno, garantindo a visibilidade do automóvel mesmo com os vidros todos fechados.

Durabilidade

Podemos destacar ainda a alta resistência da película. Quando instalada de maneira correta ela tem sua garantia válida por até 10 anos (algumas vezes um pouco mais de tempo).

Isso quer dizer que você vai trocar de carro, mas a película continuará exercendo sua função com eficácia para o novo proprietário. O investimento é feito uma vez, sem ser necessário trocar periodicamente o produto.

Alta tecnologia

Por fim, podemos destacar a tecnologia que envolve a fabricação do produto. É ela que permite a durabilidade ser um diferencial, a proteção em quase 100% dos raios UV, a camada ultrafina e até mesmo a proteção anti-risco da película nanocerâmica automotiva.

Ou seja, não precisa ter medo de riscarem sua película, o produto tem tecnologia contra arranhões de chaves, zíper, bolsas e botões.