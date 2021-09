Pode chover em Rio Branco, no mês de setembro, 50% a mais do que agosto, aponta previsão

O mês de setembro será marcado pelo aumento das chuvas, no Acre, mas em volumes distantes do período invernoso. As chuvas devem ser cerca de 50% mais frequentes que em agosto em Rio Branco: choveu média de 56,5mm no mês que passou e deve chover 84,8mm na capital do Acre em setembro.

Segundo O Tempo Aqui, de Davi Friale, é alta a probabilidade de ocorrência de fortes temporais neste mês.

Neste mês, a intensificação dos pulsos úmidos do oceano Atlântico Norte e o calor diurno provocam temporais, que podem ser fortes, com chuvas, raios, ventanias e queda pontual de granizo. Não são raros os registros de ventos acima de 70 quilômetros por hora, neste mês, que já provocaram muitos danos às edificações e transtornos à população, como queda de galhos e árvores.

Ondas de frio polar ainda chegam ao Acre, neste mês, podendo derrubar a temperatura. “São inúmeros os registros meteorológicos de temperaturas mínimas inferiores a 15ºC, neste mês”, diz o portal.

com informações de Ac24horas