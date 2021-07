Polícia Civil prende mais um integrante de facção em Rio Branco

A Polícia Civil do Estado do Acre, por intermédio da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (DRACO), logrou êxito na manhã desta terça-feira, 13, a prisão do nacional H.S.A, 18 anos por integrar organização criminosa.

A prisão de H. S. A. de 18 anos foi efetivada em uma residência localizada na Via Verde próximo a nova rodoviária.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido após investigações da DRACO que identificaram o referido indivíduo e outros que já foram presos, sendo certo que as investigações prosseguem visando identificar e prender outras pessoas também envolvidas em práticas criminosas.

