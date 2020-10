Polícia prende família envolvida em estupro de boliviana de 14 anos e chacina na fronteira do Acre

O delegado Samuel Mendes, responsável pelas investigações, disse ao G1 que entre os quatro presos estão o pai, um casal de filhos e um genro. Do grupo, apenas o pai não teria participado diretamente do crime, mas ele seria o “líder”.

O crime ocorreu no último dia 13 de setembro, na área de fronteira entre o Acre e a Bolívia, depois que o pai da menina flagrou um acreano estuprando a filha e decidiu amarrá-lo para chamar a polícia.

Parentes do suspeito de estupro então apareceram e atacaram a família boliviana em sua propriedade, que fica perto das cidades de Acrelândia e Plácido de Castro, no Acre. Após atirar contra a família (mãe e dois filhos morreram), os suspeitos ainda queimaram a casa.

A adolescente foi baleada e passou por duas cirurgias, na última quinta-feira (15). Um foi feito por uma equipe de ortopedista, em um dos braços; e o outro por um cirurgião buco-maxilo-facial, no pronto-socorro de Rio Branco, onde está internada. A menina já havia passado por uma cirurgia no braço no mesmo hospital assim que foi internada.