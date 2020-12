Prefeito Eleito Tião Bocalom cumpre agenda com executivos do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal

Instituições financeiras apresentaram linhas de créditos e propostas de parcerias com a Capital

Foram reuniões distintas com cada banco, mas o objetivo foi parecido. Tanto o Banco do Brasil como a Caixa Econômica Federal apresentaram parte de suas estruturas e, propostas de parcerias para os próximos anos.

Além de linhas de créditos disponíveis ao município, os bancos ofereceram serviços como capacitação de gestor de convênio e contratos, oficinas de assistência técnica, cursos para os servidores do município em temas como inovação, melhoria de processos, desenvolvimento pessoal e outros, financiamentos para modernização e ampliação da infraestrutura do município, saneamento, mobilidade urbana e habitação.

O prefeito eleito Tião Bocalom ouviu atentamente aos executivos e ficou satisfeito em saber que poderá contar com essas instituições para administrar Rio Branco. “Em 2021 daremos início a uma nova história na gestão da prefeitura de Rio Branco e é muito bom saber que instituições como a Câmara Municipal, O Tribunal de Justiça e agora instituições federais torcem pelo sucesso e principalmente, se dispõe a ajudar. Sabemos que não fazemos nada sozinhos e quando existe essa intenção de união e determinação de construir um bom futuro para nossa cidade, tenho certeza que colheremos bons frutos” disse Tião Bocalom.