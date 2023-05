Prefeitura de Feijó realiza leilão de veículos velhos

Leilão Público 02/2023, PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJO.

SEGUE o link: https://loteleiloes. com.br/site/index.php?pg= busca_rs&pagina_busca=0& leilao_busca=537&subs_busca=& fav_busca=&ml_busca=ml_busca& vd_busca=&uf_busca=&leilaoini_ busca=s&busca_new=

LEILÃO SERA EM 23/05/2023. Ás 10h00min (horário Acre) e 12h00min (horário Brasília) e com término previsto para às 15h00min (horário Acre) e 17h00min (horário Brasília). Somente ELETRÔNICO/ONLINE, no site www.loteleiloes.com.br no campo LEILÃO ABERTO e depois no Edital –Regras. Visitação dos Bens: no item 3.2, no período de 08 à 12/05/2023, e 15 à 19/05/2023, MAIORES INFORMAÇÕES E CÓPIAS DOS EDITAIS: Com o Leiloeiro Site: www.loteleiloes.com.br OU TELEFONE 68 9.9968 9292

Para os participante ja cadastrado no site basta solicitar o termo de participação no campo 1 (Participar do leilão) para baixar o termo de Participação assinar e devolver para equipe de leilão fazer a liberação do participante para ter acesso no auditorio virtual de lance..

Para os não cadastrado devem fazer o cadastro no campo Cadastrar, Anexar documentos com fotos pode ser uma CNH OU RG , na forma aberta e endereço. ja com usuario e senha voce ja pode solicitar o termo de pareticipação no campo 1 ( Participar do leilão) para baixar o termo de Participação assinar e enviar para liberação de lance no auditorio virtual.