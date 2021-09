Presidiário com tornozeleira é agredido com ripadas na cabeça após roubar casal

O presidiário monitorado por tornozeleira eletrônica, Laudimiro de Jesus da Costa, 22 anos, foi agredido a golpes de ripa na noite desta terça-feira, 21, após cometer um roubo nas proximidades da Ponte da Judia, no bairro Belo Jardim I, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Laudimiro e um comparsa se aproximaram em uma motocicleta, e em posse de armas de fogo, abordaram um casal, roubaram a moto e os pertences das vítimas. Após a ação, cada criminoso fugiu em uma moto no sentido ponte da Judia. Quando Laudimiro tentou passar a ponte em alta velocidade, caiu com a moto do casal. O casal juntamente com a população correram até aonde o bandido estava e começaram a agredir o presidiário monitorado por tornozeleira, com chutes, socos e golpes de ripa na cabeça. Na tentativa de fugir Laudimiro ainda caiu da ponte. O outro criminoso abandonou o amigo e conseguiu fugir do local.

A Polícia Militar foi acionada ao chegarem no local no local encontraram o detento monitorado sangrando na cabeça e desmaiado.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Laudimiro ao Pronto-Socorro de Rio Branco, intubado, em estado de saúde gravíssimo.

O casal recuperou a moto e os pertences.

