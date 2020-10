Preso no interior do AC acusado de matar irmão durante bebedeira com tiro de escopeta é absolvido

Acrinaldo da Silva Freire, de 45 anos, foi morto com um tiro de escopeta no dia 22 de maio de 2019 na zona rural da cidade de Boca do Acre, no Amazonas, vizinha do Acre. Freire foi preso logo em seguida em uma embarcação no Rio Iaco, em Sena Madureira, enquanto tentava fugir, segundo informou a polícia na época.