Queimadas crescem no final de semana e Bombeiros atendem quase 200 ocorrências

Mais uma vez o final de semana foi de muito trabalho para o Corpo de Bombeiros no atendimento às queimadas florestais que se intensificam aos sábados e domingos.

Em diversas partes da cidade, os militares precisaram entrar em ação para combater pequenos incêndios, mas que com o tempo seco causado por um período de quase dois meses sem chuvas pode resultar em uma grande tragédia.

De acordo com números oficiais do Corpo de Bombeiros, foram registrados no fim de semana anterior a este, o registro foi 158 ocorrências. Já neste sábado e domingo, os números foram maiores. O Corpo de Bombeiros foi acionado em 163 oportunidades. São chamadas de população para o combate à incêndio.

A orientação é que se evite as queimadas urbanas e rurais nesta época do ano, já que estamos com 48 dias sem chuvas. “É um apelo que fazemos. Sei que temos o hábito cultural de tocar fogo nesta época do ano, mas precisamos coibir essa prática. O fogo causa prejuízo ao meio ambiente e também à saúde da nossa população, principalmente crianças e idosos que são os que mais sofrem”, alerta Major Falcão, que além de Bombeiro, atualmente está na coordenação da Defesa Civil de Rio Branco.

com informações de Ac24horas