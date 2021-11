RBTrans reforça frota com 49 ônibus para o feriado do Dia de Finados em Rio Branco

Ao todo, são 49 carros rodando na cidade nesta terça-feira (2) e mais quatro de reserva para atender qualquer problema com os que estão nas ruas.

O plano de operação do transporte público divulgado pela Superintendência de Transportes e Trânsito (RBTRans) coloca ainda que, caso haja demanda superior à oferta de transporte, as empresas devem providenciar a imediata entrada de carros em operação e avisar ao órgão.

Além das equipes de fiscalização direcionadas para ficarem nos terminais centrais do Tucumã e da Ceasa, a RBTRans montou uma equipe itinerante para acompanhar a demanda nas linhas que atendem aos cemitérios.

Com a expectativa de um público maior, a Rua Rio de Janeiro, em frente ao Cemitério São João Batista, vai ficar fechada e os ambulantes que costumam ficar no local foram orientados a deixar espaço para estacionamento.

Jean Almeida, diretor da Zeladoria, disse que as equipes vão atuar para garantir o fluxo nos cemitérios e pede que as pessoas usem máscaras e sigam os protocolos de prevenção à Covid-19.

“O vírus não acabou ele continua circulando. Nós não vamos permitir pessoas sem máscaras. Nas entradas vai ter uma barreira sanitária, onde as pessoas vão estar com álcool”, explicou.

Diferente do ano passado, a tradicional missa está marcada para começar às 8h no Cemitério São João Batista.

Em 2020, com os altos índices de contaminação e óbitos pela Covid-19, a missa chegou a ser cancelada e a recomendação da gestão era de que as pessoas antecipassem a visita aos entes queridos sepultados nos locais e não deixassem para ir somente no dia 2 de novembro.

Com informações de G1Acre