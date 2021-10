Seac entrega dez propostas de melhorias na área da terceirização do estado

A diretoria e filiados do Sindicato das Empresas Prestadoras de Serviços Terceirizáveis do Acre (Seac-AC) receberam a visita do governador Gladson Cameli, no início da noite de quarta-feira, 27. O encontro agendado previamente teve o objetivo de realizar a entrega de dez propostas que buscam avanços que proporcionam melhorias na prestação de serviços das empresas terceirizadas.

Segundo o conselheiro da entidade, Raimundo Ferreira da Silva, a expectativa é que o documento traga avanços, promovendo benefícios para os trabalhadores. Para todo o debate relacionado ao setor, a entidade apresentou o nome do assessor institucional do Seac, Bruno Moraes, para compor a coordenação de terceirização criada pelo governo.

“Vale ressaltar que a intenção é criar a coordenação de terceirização no estado do qual foi discutido um nome pela diretoria para representar o Seac junto ao governo do estado com a proposta de autonomia para debater as melhorias a serem implementadas”, explicou Raimundo.

Bruno Moraes explicou que a reunião de entrega das dez demandas da classe representou um avanço e fez parte de um diálogo prévio com o governador que pediu a formalização dos tópicos para serem apresentados.

“Nosso objetivo é a construção de um plano de trabalho que visa a padronização, simplificação do processo de contratação, operacionalização, dos serviços que são prestados ao governo, garantindo a humanização e valorização para todos os trabalhadores. O maior gargalo é a questão do pagamento, então buscamos, por grau de importância, a necessidade de empenho prévio, padronizar todas as secretarias e os processos para pagamento, respeitando as especificidades, respeitando a data prévia para o pagamento, além de lutar pelo equilíbrio econômico e financeiro”, detalhou Bruno.

O diretor financeiro do Seac, Jebert Nascimento, explicou que os dez itens apresentados no documento serão negociados, por isso é esperada a apresentação de contrapropostas que serão discutidas pela coordenação e pela diretoria da entidade.

“As propostas serão discutidas ponto a ponto, por prioridade, comissões serão montadas e o estado vai avaliar. A proposta é introduzir todas as regras por meio de legislação e normas complementares para que efetivamente, a partir de agora, aproveitando o novo marco legal da lei de licitações, a Lei 14.133, colocar em prática as mudanças”, reafirmou Jebert Nascimento.

O deputado Fagner Calegário, um dos interlocutores do encontro, agradeceu a presença do governador e pediu apoio para a terceirização e para as propostas.

Gladson Cameli se colocou à disposição e afirmou que mobilizará os secretários para tratar das demandas dos terceirizados. Ele afirmou que acredita na iniciativa privada como geradora de emprego e renda para a economia local.

“Vou verificar todas as situações pendentes. Vamos fazer um pacto de confiança e estou dizendo a vocês que o governo não tem interesse de prejudicar, pelo contrário, a proposta é corrigir os problemas internos”, detalhou o governador.