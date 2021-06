Seis meses após abertura, Shopping Popular tem área isolada após piso quebrar: ‘ouvi estalo’

Após seis meses da inauguração, o Aquiri Shopping, em Rio Branco, começou a apresentar problemas na estrutura. Comerciantes encontraram rachaduras no térreo, 1º e 2º piso do centro comercial. Parte da lajota do piso também quebrou com o dano.

“Essa rachadura fica acima da minha loja. Tem uma dessa no térreo, no primeiro e segundo piso. Ouvi um estalo, mas achei que tinha caído alguma coisa e não percebi. Já faz dias isso. A rachadura fica embaixo e em cima, as lajotas do piso quebraram”, explicou o comerciante José das Graças Araújo Gonçalves.

A foto tirada pelo comerciante mostra a área da rachadura isolada. Ele disse que não chegou a comunicar ninguém da direção, mas acredita que outros camelós avisaram. “Não vi bombeiros ainda aqui, que eles que fazem essa perícia”, criticou.

Ao G1, o diretor administrativo do empreendimento, Anderson Nascimento, disse que já entraram em contato com a construtora e que a obra ainda está dentro do prazo de garantia. Com isso, foi solicitada a troca do piso. Enquanto isso não ocorre, a parte afetada foi isolada para evitar acidentes.

“Esse é um problema recorrente, desde a inauguração que ocorreu no dia 30 de dezembro sugiram vários pontos com esse problema. Não sabemos por qual motivo o piso estufa e quebra parte do piso, no mesmo momento isolamos a área e abrimos chamado para a empresa fazer o reparo”, destacou.

Shopping Popular

O Shopping Popular, como é mais conhecido, foi inaugurado em dezembro de 2020. Em obras desde 2014, o centro comercial estava previsto para ser entregue no mês de agosto do ano passado. O empreendimento foi uma das principais promessas de campanha da gestão. Obra custou cerca de R$ 23 milhões.

Em julho de 2020, foi aprovada a lei que terceirizou a administração do shopping, que é administrado pela iniciativa privada por um prazo de seis anos. Antes da aprovação, o PL chegou a ser retirado de pauta na Câmara de vereadores, a pedido dos camelôs que queriam ser ouvidos e pediam alterações no PL.