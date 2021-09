Senai vai ofertar cursos de massas, confeitaria e mecânica na Cidade do Povo

Famílias que residem nas quadras 7, 11 e 14 da Cidade do Povo, maior conjunto habitacional no estado do Acre localizado em Rio Branco, receberão a partir da segunda quinzena deste mês de setembro uma variedade de cursos profissionalizantes. A ação é do governo estadual em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

Para participar é necessário realizar a inscrição na Escola de Gastronomia e Hospitalidade Miriam Assis Felício, entre os dias 8 e 13 de setembro. Equipes do governo já realizam mobilização no bairro anunciando e convidando os moradores.

Haverá cursos profissionalizantes de pães e massas; salgadeiro; pizzaiolo; bolos e tortas; confeitaria básica; confeitaria fina; bombons e trufas e pães rústicos. Também serão oferecidos cursos de mecânico de motocicleta e mecânico de manutenção de ar condicionado. Cada curso vai oferecer 20 vagas para os moradores das quadras selecionadas, com início no dia 15 de setembro, e seguem até 21 de fevereiro de 2022.

As casas do Cidade do Povo foram entregues em duas etapas, a primeira se deu no ano de 2014 e a última no ano de 2017. O total de 3.348 famílias foram contempladas com residências no local considerado o maior conjunto habitacional do estado.

Com informações de Ac24horas