Suspeito de ordenar desmatamento dentro de área protegida é preso em operação da PF no Acre

Um homem foi preso na Polícia Federal, nessa terça-feira (23), durante mais uma fase da operação Mundo Novo, que é uma continuação do trabalho feito em outubro de 2021, que identificou e desmantelou organização criminosa responsável por grandes desmatamentos e queimadas no interior do Projeto de Assentamento Extrativista Antimary.

A unidade fica na BR-364 entre Sena Madureira e a cidade do Bujari, interior do Acre. Foi nesse mesmo local que o homem apontado como responsável pela contratação dos pistoleiros que mataram a missionária norte-americana Dorothy Stang, em fevereiro de 2005, teria desmatado uma área de 600 hectares, além de criar gado e ameaçar moradores, segundo investigação do Ministério Público do Acre (MP-AC).

A primeira fase da operação foi em outubro do ano passado. Ao todo, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão e duas de prisões temporárias. Além do Acre, também foram cumpridas medidas judiciais nos estados do Amazonas e em Rondônia, com o auxílio de helicóptero e embarcações.

“Mesmo após a operação, os policiais federais identificaram que o principal investigado continuava a comandar os desmates na região, inclusive ampliando a degradação da área já afetada e efetuando queimadas”, diz a nota da PF.

A Polícia Federal comprovou ainda, através de laudo pericial, que o desmate realizado pelo grupo criminoso foi de aproximadamente 1,9 mil hectares (o que equivale a 19 milhões de metros quadrados). Conforme estudos apontados pela PF, o custo médio para desmatar 1 hectare é de aproximadamente R$1,5 mil, ou seja, para esse desmatamento foi empenhado quase R$ 3 milhões.

Nessa terça, o criminoso foi preso e conduzido até a Superintendência de Polícia Federal no Acre, para as providências cabíveis, com posterior encaminhamento ao presídio.