Terceira dose contra Covid-19 será aplicada a partir de 15 de setembro

O Ministério da Saúde vai começar a aplicar a terceira dose da vacina contra a COVID-19 para idosos acima de 80 anos e pessoas imunossuprimidas, a partir do dia 15 de setembro.

O intervalo da segunda dose deve ser de pelo menos 6 meses. O reforço vacinal será feito com a vacina da Pfizer.

A data do dia 15 de setembro foi definida porque é o prazo estimado pelo Ministério para que todos os adultos já tenham tomado pelo menos a primeira dose contra a COVID no país.

Ainda não existe uma recomendação oficial da organização pan-americana de saúde para aplicação de terceira dose. Mas pontuou que cada país tem liberdade para definir os critérios.

Também a partir do mesmo dia 15, começará a redução do intervalo entre as vacinas da Pfizer e da AstraZeneca, de 12 para 8 semanas, como acontece no Reino Unido.

