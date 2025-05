15 jogos clássicos para PC que todo gamer deve conhecer

Um neurologista brasileiro está à frente de um método que promete diagnosticar TEA (transtorno do espectro autista) em apenas 15 minutos — algo que normalmente leva meses. O exame inovador, que identifica crianças autistas, já está aprovado nos EUA e é realizado de maneira simples e indolor. Uma ajuda e tanto para papais e mamães que aguardam resultados.

O exame faz o rastreamento ocular enquanto crianças de 1 ano e 4 meses a 2 anos e meio assistem a 14 vídeos curtos. Câmeras acompanham a movimentação dos olhos e, em apenas alguns minutos, o sistema identifica padrões de atenção considerados típicos ou atípicos.

Diretor do Marcus Autism Center, uma subsidiária integral da Children’s Healthcare of Atlanta — um centro para autismo nos Estados Unidos —, o neurocientista brasileiro Amin Klin é o principal pesquisador do novo método. Por enquanto, não há previsão de chegada ao Brasil.

Tecnologia de ponta simples

O rastreamento ocular capta e analisa os movimentos dos olhos, sendo útil para identificar padrões de atenção e comportamento em pessoas com autismo. A técnica detecta padrões alterados, como menor tempo de olhar para rostos e olhos — o que pode ser um indício de autismo.

Para o exame, é usado um equipamento que custa aproximadamente US$ 7 mil — equivalente a R$ 42 mil —, mas que ainda não tem data para chegar ao Brasil. Já nos EUA, foi aprovado há dois anos.

Em vídeos curtos, o exame ocular é realizado e registrado, num total de 14 etapas. Em tempo real, os especialistas recebem os dados. Tudo em poucos minutos. Os exames tradicionais, segundo eles, costumam levar meses para o diagnóstico.

Ambiente lúdico e agradável

A sala de exames é especialmente preparada para os bebês. Nem de longe lembra os ambientes hospitalares.

O local reúne brinquedos, câmeras e uma tela onde as crianças assistem aos vídeos, segundo reportagem especial do Fantástico, da TV Globo.

