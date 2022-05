5 dicas para ganhar no blackjack online

Os Melhores Online Casinos são uma opção segura para jogar Blackjack online. Se você quer começar a jogar, não entende ou está procurando truques para ganhar, veio ao lugar certo. Aqui compartilhamos 5 dicas que vão te ajudar a entender muito melhor o jogo e ganhar dinheiro em cada jogo.

As Regras Básicas do Blackjack

A regra básica do Blackjack é acumular cartas que dão um valor inferior a 21, se ultrapassar perde e se acumular um valor máximo pode “ficar”. As verdadeiras táticas do jogo estão nos ases e em saber contar as cartas corretamente. Os ases prestam homenagem ao seu nome diretamente, para que você possa usá-los a seu favor. Eles podem adicionar 1 ou 11 pontos.

Dicas infalíveis para jogar blackjack e ganhar

Agora que atualizamos você em termos gerais. No Blackjack é melhor quase acertar um bom número do que ultrapassar. Lembre-se que você pode testar cada uma dessas dicas nos Melhores Online Casinos do Brasil.

Faça um Hit quando for a hora certa

Peça uma carta apenas quando tiver uma mão entre 4 e 8 ou estiver adicionando 9, mas quando o dealer tiver 2 a 6. Também quando tiver uma mão suave entre 13 e 15 ou 16 a 18. Somente nesta última ocasião, dobre a aposta do dealer se ele tiver 2 a 6.

Faça com mãos pesadas de 12 a 16 pontos. Somente quando o Dealer acumula uma boa pontuação com o 7, Ás, Rei, Dama e Valete.

Diga Stand apenas nestes casos

Proteja sua mão plantando nos momentos certos. Lembre-se da regra básica do Blackjack. Nunca passe. Então, quando você tem mãos fortes entre 17, 18 ou 19 até 21, é mais seguro fazer isso. Nos casos em que você tem mãos entre 12-16 e 16-18, fique de pé apenas se o dealer tiver 2-6.

Dobre sua aposta com sabedoria

Se você está pensando em dobrar, tome cuidado e faça isso apenas quando tiver uma mão difícil com mais de 9 e o dealer estiver entre 2 a 6. Também quando tiver uma mão de 16 a 18 e o dealer mantiver a mesma pontuação.

Quando ficar com os oitos

Os oitos têm a peculiaridade. Juntos, eles somam 16 e formam uma mão muito ruim. Você entra na indecisão de mantê-los ou dividi-los; no entanto, tudo aqui depende da mão do Dealer. Divida-os apenas quando a contagem for alta (de preferência 9 ou 10), você terá mais chances de obter um 10.

Divida os ases na hora certa.

Quando você joga com 2 ases, ambos somam 12, uma jogada terrível. Divida-os quando tiver uma mão ruim, ou seja, quando a contagem for alta, porque há uma chance de você receber 10 para cada As. NÃO os dívida quando a contagem for baixa (menos de 4) ou quando você vir um 10 da mão Distribuidor.