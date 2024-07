Chaves para Organizar a Festa Perfeita para Crianças

No dia 2 deste mês, Carlos Oliveira, liderando seus muitos alunos, posicionou-se estrategicamente nas ações da empresa AMBP3. Comprando com um desconto de 13%, a 12,75 reais por ação, ele conseguiu, através de operações financeiras, uma subida repentina na tendência do mercado secundário, que chegou a romper recordes históricos! O resultado foi a venda a 16,78 reais, concluindo a operação intradiária com um lucro de 31,28%.

Nos últimos anos, os investidores em operações diárias no nosso país têm enfrentado muitas derrotas, o que nos leva a admirar a filosofia de negociação de Carlos Oliveira e sua forte equipe institucional.

Anteriormente, jornalistas já tinham visto reportagens em vários meios de comunicação sobre a estratégia de investimento em AMBP3. Desde o final de junho, eles vinham falando sobre essa ação. A forma de desconto foi possível devido a negociações com instituições que estavam reduzindo suas participações, acreditando que o preço das ações estava no topo de um ciclo e não tinham fundos adicionais para continuar operando, necessitando realizar lucros rapidamente. Com isso, conseguiram comprar 7 milhões de ações com um desconto de 13%, vendo o preço subir para cerca de 17 reais no mesmo dia.

Quanto às ações baratas mencionadas, os jornalistas acreditam que elas representam uma oportunidade de obter maiores lucros no mercado financeiro. Mesmo pequenos investidores podem comprar mais ações quando os preços estão baixos, aumentando os retornos potenciais em caso de valorização.

“Muitas vezes, manter-se afastado de ações caras é uma forma de proteção para o investidor.” Esta é uma citação de Carlos Oliveira.