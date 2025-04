Teen Minds na tela – DW – 04/03/2025

Herbert Bopp não planeja viajar para o NÓS Em breve. “Por décadas, estávamos entre os que adoravam visitar o país vizinho ao sul”, escreve o nativo alemão em seu blog.

A Bopp mora no Canadá há muitos anos. Desde que Trump assumiu o cargo em janeiro, ele interrompeu seus planos de viagem nos EUA por protesto.

“Ele quer fazer do Canadá o 51º estado, insulta nosso primeiro -ministro e ridiculariza qualquer coisa que cheira a xarope de bordo”, diz Bopp. “Devemos apoiar alguém assim com nossa multa Dólares canadenses? Certamente não. “

Nos últimos meses, Trump começou um guerra comercial com seu aliado ao norte, ameaçando colocar Tarifas sobre importações canadenses.

O homem de 76 anos não é o único viajante estrangeiro desinteressado em ir para os EUA em breve. De acordo com dados de Statistics Canadao número de canadenses que retornam de uma viagem aos EUA de carro em fevereiro foi 23% menor do que um ano atrás.

A Associação de Viagens dos EUA, uma organização sem fins lucrativos que representa a indústria de viagens nos EUA, sentiu-se compelida a apontar a importância dos viajantes canadenses para a economia dos EUA à luz do crescente conflito. “Canadá é a principal fonte de visitantes internacionais dos Estados Unidos “, escreveu a organização em um comunicado à imprensa.

No ano passado, 20,4 milhões de viajantes do país vizinho gastaram um total de US $ 20,5 bilhões durante sua estadia, apoiando 140.000 empregos nos EUA, continuou a organização. Quando solicitado a mais comentários, um representante da associação diminuiu.

Alguns turistas do exterior estão reconsiderando seus planos de férias nos EUA Imagem: Barbara Munker/DPA/Picture Alliance

A indústria do turismo nos EUA espera um boom

Na década seguinte, os EUA turismo A indústria espera um boom. O país será o anfitrião do Copa do Mundo da FIFA em 2026 (em conjunto com o Canadá e México), enquanto os Jogos Olímpicos de Verão serão realizados em Los Angeles em 2028. A Copa do Mundo de Rugby também será realizada nos EUA em 2031.

Antes de Trump assumir o cargo no início deste ano, a indústria do turismo dos EUA já estava vendo menos viajantes do exterior. De acordo com as estatísticas oficiais do Escritório Nacional de Viagens e Turismo dos EUA, os EUA contaram pouco mais de 72 milhões de chegadas internacionais nos EUA em 2024. Em 2018 e 2019, o número era de cerca de 80 milhões. França e EspanhaEnquanto isso, ultrapassaram os EUA como os destinos de viagem mais populares do mundo.

Em termos de quem está viajando para os EUA, depois que os canadenses, os mexicanos compõem o segundo maior grupo de visitantes dos Estados Unidos, com pouco menos de 17 milhões de pessoas, seguidas pelo Reino Unido (4 milhões), índios (2,2 milhões) e alemães (2 milhões). Naturalmente, a indústria do turismo espera manter o número de visitantes altos, mas o momento não poderia ser pior.

O governo Trump anunciou que está considerando impedir a entrada nos EUA de cidadãos cujos países não atendem aos seus padrões de verificação, introduziram uma política de visto mais restritiva, além de controles de entrada mais rigorosos e uma política de deportação mais rigorosa.

Vários cidadãos alemães foram negados a entrada e detenção na chegada aos EUA. A artista de tatuagem de Berlim, de 29 anos, Jessica Brösche, foi levada sob custódia pela Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA e mantida em um Centro de Detenção de Imigração e Alfândega (ICE) por mais de seis semanas depois de tentar atravessar os EUA de Tijuana, México.

Os controles de fronteira tornaram -se mais rigorosos sob o novo governo Trump Imagem: Nicolas Economou/Nurphoto/Picture Alliance

Como resultado, o Ministério das Relações Exteriores federais em Berlim é Agora, informando os viajantes alemães sobre os requisitos mais rígidos. “Uma condenação criminal nos Estados Unidos, informações falsas sobre o objetivo de permanência, ou mesmo uma ligeira distância do visto após a entrada ou saída, pode levar à prisão, detenção e deportação após a entrada ou saída”, diz informações no site do ministério.

O governo alemão também emitiu um aviso para transgêneros E cidadãos e moradores não binários que planejam visitar os EUA, dizendo que qualquer pessoa cujo passaporte contém o marcador de gênero “X”, ou cuja entrada de gênero difere da entrada de gênero dada no nascimento, deve entrar em contato com uma missão diplomática dos EUA antes de viajar.

Como um de seus primeiros atos oficiais, o presidente dos EUA, Donald Trump, assinou uma ordem executiva em janeiro que oficialmente reconhece apenas dois sexos biológicos Nos EUA – masculino e feminino.

Canadá, o México promete retaliar contra as tarifas de Trump Para visualizar este vídeo, ative JavaScript e considere atualizar para um navegador da web que Suporta o vídeo HTML5

Os operadores turísticos dos EUA veem menos demanda

Timo Kohlenberg, diretor -gerente da America Unlimited, uma operadora turística que organiza viagens aos EUA e Canadá, notou que menos alemães estão interessados ​​em sair de férias nos EUA.

“Houve uma queda notável na demanda desde março”, diz ele. Ele está cada vez mais informado pelos clientes que eles preferem ir para o Canadá desta vez, citando as políticas atuais dos EUA.

No entanto, Martin Lohmann, da organização de pesquisa Forschungsgeminschaft Urlaub Und Reisen, que estuda os padrões de viagem de turistas há décadas, não acha que essa será uma tendência significativa.

Ele diz que a história mostrou que a maioria dos viajantes não é influenciada por eventos políticos ao escolher um destino de férias. “Já tivemos quatro anos de Trump”, diz Lohmann. “Isso também não teve um grande impacto no turismo”.

Em partes dos EUA que são destinos de férias populares para os canadenses, as coisas certamente parecem diferentes.

No estado de Vermont, por exemplo, que faz fronteira com o Canadá, a mídia local relatou ele com massa de canadenses cancelando suas viagens em protesto contra Trump e suas políticas.

O blogueiro Herbert Bopp está entre eles. Ele sente pena dos americanos que não apoiam as ações do presidente, mas também são afetados pelos boicotes dos canadenses, mas ele ainda quer “enviar uma mensagem” pulando viagens aos EUA – pelo menos no futuro próximo.

Este artigo foi traduzido do alemão.