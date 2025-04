Trump dispara o chefe da NSA, ativista de extrema direita recebe crédito-DW-05/04/2025

O lançamento da “adolescência” da Netflix, que descreve as consequências da radicalização on -line de meninos por figuras misóginas como Andrew Tateestá destacando o que as pessoas suspeitaram há muito tempo: gastar muito tempo on -line tem um efeito prejudicial nas mentes adolescentes.

O programa está até impactando as decisões de política do governo. Primeiro Ministro do Reino Unido Keir Starmer disse que ele assistiu “adolescência”, que estimulou o governo do Reino Unido a examinar como abordar o “problema emergente e crescente” representado por Radicalização on -line de meninos jovens.

Toda geração de pais teme que os adolescentes estejam sendo corrompidos por coisas fora de seu controle: Sócrates foi acusado de corromper os jovens nos tempos antigos, os Rolling Stones estavam na década de 1960.

Mas o pânico moral sobre Smartphone O uso é apoiado por evidências.

O poder corrupto da internet

A pesquisa agora mostra que o uso excessivo da tela está pelo menos em parte por trás de um aumento físico e saúde mental Problemas em adolescentes.

Especialistas em saúde estão preocupados com o fato de estar religando cérebros adolescentes; Alguns estudos conectam o excesso de tempo na tela para reduzir a atenção e Padrões de sono interrompidos em adultos e adolescentes.

Os dados variam em todo o mundo, mas mais da metade de nós adolescentes agora passam uma média de sete horas por dia assistindo a telas. Aqueles na Europa e na América Latina são igualmente colados aos seus telefones.

“Vemos mais jovens pacientes que lutam contra problemas de ansiedade e auto-estima ligados ao engajamento digital excessivo. Muitos pais não percebem o quanto a saúde mental de seus filhos está sendo moldada pelo mundo on-line”, disse Stephen Buchwald, terapeuta de saúde mental da Manhattan Health, em Nova York, EUA.

As condições de saúde mental entre os adolescentes aumentaram 35% entre 2016 e 2023. Agora, mais de 20% dos adolescentes dos EUA têm uma condição de saúde mental ou comportamental, como ansiedade, depressão ou problemas de conduta comportamental.

Como os misóginos assumem as mídias sociais Para visualizar este vídeo, ative JavaScript e considere atualizar para um navegador da web que Suporta o vídeo HTML5

Alguns argumentam que não é quanto tempo os adolescentes gastam online, mas que conteúdo estão consumindo.

Os adolescentes estão cada vez mais expostos a teorias e desinformação da conspiração, ou Masculinidade tóxica de Andrew Tate e ideologias extremas-que estão moldando as idéias de meninos e aumentando as taxas de violência baseada em gênero.

Aplicativos de smartphone e plataformas de mídia social levam o instinto de socializá -lo e gamificar para níveis viciantes. Pornô, jogos e vícios de mídia social: todos são subindo entre adolescentes.

E a natureza orientada ao algoritmo da Internet significa que, uma vez que uma criança se envolve com certos conteúdos, ela é exposta repetidamente a material semelhante. Isso pode levar ao “efeito da pílula vermelha”, onde os adolescentes absorvem, sem saber, narrativas antifeministas, que apoiam a supremacia masculina.

“Muitas crianças não procuram conteúdo perigoso, mas são atraídas por meio de algoritmos. Um vídeo simples sobre fitness pode levar a uma cultura de dieta extrema; um clipe sobre auto-aperfeiçoamento pode entrar em retórica de masculinidade tóxica. Os pais precisam estar cientes do que seu filho está assistindo”, disse Buchwald.

Saúde física – não apenas smartphones

O uso de smartphones não é a única razão pela qual as condições de saúde física e mental estão em ascensão.

Um estudo descobriu que quase metade dos adolescentes australianos vive com uma doença crônica ou condição de desenvolvimento, como TDAH ou autismo.

“Sabemos (também) que condições atópicas, como asma, eczema, alergias alimentares e febre do feno, têm uma prevalência particularmente alta em (outros) países ocidentalizados”, disse o principal autor do estudo, Bridie Osman, especialista em nutrição da Universidade de Sydney, Austrália.

Ele descobriu que o tempo da tela estava significativamente associado a ter pelo menos uma condição, mas os comportamentos do “mundo real” foram mais impactantes na saúde dos adolescentes.

“Aqueles que consumem alimentos mais ultraprocessados, álcool, tabaco tinham pior saúde mental. (Isso foi) associado a cada uma de nossas 10 doenças e condições medidas”, disse Osman.

A evidência é clara de que estilos de vida sedentários, geralmente associados a altos níveis de tempo de tela e as chamadas “dietas ocidentais” são ruim para a saúde das pessoas.

França ‘Pausa Digital’ para crianças em idade escolar Para visualizar este vídeo, ative JavaScript e considere atualizar para um navegador da web que Suporta o vídeo HTML5

O que pode ser feito para melhorar a saúde dos adolescentes?

Alguns países estão implementando leis para conter o uso de smartphones.

O presidente brasileiro Luiz Inacio Lula da Silva assinou um projeto de lei em janeiro, limitando o acesso aos smartphones nas escolas, seguindo ações semelhantes dos governos da China, França e Itália.

Austrália também implementou proibições nas mídias sociais Para crianças menores de 16 anos, e algumas pessoas de outros países, como a Alemanha, gostariam de ver legislação semelhante.

Mas os especialistas alertam que isso não chegará à raiz do problema. Os adultos precisam ajudar a construir as defesas dos adolescentes contra os perigos do mundo online.

Osman disse que os adultos críticos consultam e incluem adolescentes ao abordar essas questões, em vez de decidir o que é melhor para eles. Para isso, uma boa relação entre pais e filhos é fundamental.

Os pais podem ajudar seus filhos a desenvolver um equilíbrio saudável entre a vida on -line e offline, mantendo -se informado e engajado.

Buchwald disse que maneiras práticas para os pais trabalharem com os adolescentes para criar um equilíbrio saudável do uso de smartphones:

Defina limites claros de quando as telas podem ser usadas.

Incentive hobbies alternativos que não envolvam telas, como leitura, esportes ou artes e ofícios.

Em vez de proibir certos aplicativos, tenha discussões abertas sobre o conteúdo que seus adolescentes consomem.

Use ferramentas de controle dos pais que limitem o tempo da tela e criem filtros de conteúdo e combinem isso com educação sobre alfabetização digital.

Os adultos também devem conhecer seus próprios hábitos de tela de dar um exemplo para seus filhos.

“O objetivo não é eliminar completamente as telas, mas criar um relacionamento mais saudável com a tecnologia. Os pais que se envolvem em conversas, estabelecem limites e educam seus filhos na alfabetização da mídia os ajudarão a navegar no mundo digital com segurança”, disse Buchwald.

Fora de regular o tempo da tela, os especialistas em saúde estão pedindo programas educacionais sobre a importância do exercício e a ingestão de alimentos mais saudáveis ​​e nutritivos. Estudos mostram, por exemplo, que comer alimentos saudáveis ​​pode Reduza a dor crônica.

Editado por: Matthew Ward Agius

