Cavalos ajudam dependentes químicos a se reconectar com a vida, emprego e família

Aos 21 anos, esse jovem brasileiro carrega um currículo de peso: inventou um filtro de microplásticos para limpar a água, ganhou uma bolsa e foi estudar na China. A invenção dele já está em funcionamento e ajuda no abastecimento de cidades do sul do Brasil.

E olha o impacto da criação de Gabriel Fernandes, de Itajaí, em Santa Catarina: hoje o sistema dele é usado na Estação de Tratamento de Água (ETA) de Itajaí e Navegantes, responsável por abastecer aproximadamente 70% da população dessas cidades.

A tecnologia consegue reter até 100% das micropartículas, inclusive aquelas com menos de 300 micrômetros. Com o reconhecimento, ele ganhou o prêmio popular do Stockholm Junior Water Prize em 2021. Além disso, ampliou horizontes na Ásia ao conquistar uma bolsa de estudos na New York University Shanghai.

Reconhecimento internacional

Em 2021, com apenas 16 anos, Gabriel participou do Stockholm Junior Water Prize.

A premiação é uma das maiores do mundo voltadas para jovens inventores da área ambiental.

O projeto chamou atenção do público e garantiu a vitória na votação popular, com mais de 26 mil votos.

De Itajaí para a China

Hoje, aos 21 anos, ele colhe frutos de ser tão estudioso.

Gabriel está em Xangai, na China, onde estuda Engenharia e Ciência da Computação na NYU Shanghai.

O jovem ganhou uma bolsa no programa Líderes Estudar e está curtindo cada momento.

“Estudar na NYU Shanghai e representar o Brasil internacionalmente é uma grande vantagem, e saber que faço parte dessa rede me motiva ainda mais a buscar soluções para os desafios ambientais do nosso tempo”, disse esse brasileiro promissor em entrevista ao ND Mais.

A invenção do jovem já é usada em cidades de SC.







