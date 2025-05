Garota de 17 anos passa em concurso público antes de terminar o Ensino Médio

Com flores e bilhetes escritos à mão, o casal deixou as mensagens em diversos carros de quem enfrenta momentos difíceis. “Queríamos apenas inspirar outras pessoas, assim como fomos inspirados”, disse a jovem em entrevista à NBC Connecticut .

O gesto simples de Liliana Vera e Evan Jekubovich, dos Estados Unidos, foi postado nas redes há uma semana e tocou corações. Eles, que estavam no último ano do ensino médio, levaram um pouquinho de alegria a desconhecidos no estacionamento do Hospital Hartford.

Surpresa que acolhe

Aos poucos, foram distribuindo os bilhetes e flores.

“Nós escrevemos coisas como ‘um passo de cada vez’, ‘melhore’, ‘você vai superar isso’”, contou a dupla.

Eles gravaram tudo e depois postaram no TikTok. O vídeo já foi assistido por mais de 500 mil pessoas!

‘Era o que precisava’

Entre os carros escolhidos, estava o de Amel Zubeidy, que viveu dias difíceis ao lado da filha internada.

Quando a mulher viu as flores e o bilhete, ficou muito emocionada.

“Eu estava no hospital, passei a noite com minha filha”, iniciou. Ela ficou lá por 10 dias, na verdade, e eu fui para casa depois de um dia muito, muito difícil, e quando cheguei ao estacionamento e vi duas flores roxas com um bilhete, foi uma surpresa. Quando li o bilhete, foi tão bom. Me deu a sensação de que alguém sentiu minha dor sem saber de nada. Me disse: você não está sozinha.”

Com o sucesso da iniciativa, os dois esperam conseguir inspirar mais pessoas.

“Acho que era importante postar algo inspirador online para que as pessoas pudessem ver que outras pessoas estão se saindo bem, para que elas também pudessem se sair bem.”

