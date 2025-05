Concurso de diplomata: Itamaraty abre inscrições para 50 vagas e salário inicial de R$ 22,5 mil

O concurso para admissão de diplomata está aberto. São 50 vagas para o Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty), com salário inicial de R$ 22.558,56. O concurso é realizado apenas uma vez por ano e está entre os mais concorridos do país. Em 2024, foram 8.525 candidatos, pelo menos 170 por vaga.

As vagas são para o cargo de terceiro-secretário, no Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata (CACD). Do total de 50 vagas, 20% (10) serão destinadas a pessoas pretas e 5% (3) a pessoas com deficiência.

As inscrições vão até 20 de junho. Quem optar por se inscrever pelo site, os formulários ficam disponíveis até 4 de junho de 2025, pelo endereço eletrônico www.cebraspe.org.br/concursos/IRBR_25_DIPLOMACIA. O valor da taxa é de R$ 229,00.

Requisitos

Para participar do concurso, é necessário ter nascido no Brasil, ter mais de 18 anos, estar em dia com as obrigações eleitorais e com o serviço militar, além de estar apto a exercer os direitos políticos.

As provas do CACD são aplicadas em três fases eliminatórias e classificatórias.

Já a primeira delas, que será a prova objetiva, está agendada para o dia 20 de julho de 2025. As provas escritas serão aplicadas nos dias 23, 24, 30 e 31 de agosto de 2025, segundo o Cebraspe.

As provas

Na primeira fase do concurso, há uma prova objetiva com questões de língua portuguesa, língua inglesa, história do Brasil, história mundial, política internacional, geografia, economia e direito.

A segunda etapa é dissertativa, com questões de língua portuguesa e de língua inglesa.

A última fase também é escrita, com questões de história do Brasil, política internacional, geografia, economia, direito, língua espanhola e língua francesa.

A carreira

Os aprovados devem fazer o Curso de Formação de Diplomatas do Instituto Rio Branco, como terceiros-secretários, e passam por treinamento contínuo para estarem aptos a representar o Brasil na comunidade de nações. O curso tem duração de dois anos.

Os diplomatas têm uma carreira hierarquizada que começa no cargo de terceiro-secretário e termina em ministro de primeira classe, o embaixador.

O concurso para diplomata é um dos mais concorridos do país, a disputa chega a quase 200 por vaga.







