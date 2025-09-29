Acre — Universidade Federal do Acre

ACRE
Ufac sediou o Seminário Exporta Mais Amazônia-2025
A Ufac sediou o Seminário Exporta Mais Amazônia-2025: Acre. O evento ocorreu nesta segunda-feira, 29, no Centro de Convenções, campus-sede, e é uma iniciativa da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). A abertura do seminário contou com a presença de diversas autoridades, incluindo a reitora da Ufac, Guida Aquino, e o reitor do Instituto Federal do Acre (Ifac), Fábio Storch de Oliveira.
“A Ufac não é apenas um espaço físico para eventos; é um celeiro de conhecimento e inovação”, disse Guida. “Sediar o Exporta Mais Amazônia e unir a academia aos setores produtivos é cumprir nossa missão de gerar impacto positivo para a sociedade acreana. Nossas pesquisas e nossos egressos são a base para transformar o potencial da nossa biodiversidade em negócios sustentáveis e competitivos no cenário global.”
Durante o seminário, os participantes tiveram a oportunidade de aprofundar os conhecimentos sobre o mercado internacional e as melhores práticas para a exportação de produtos da sociobiodiversidade, como açaí, castanha e óleos essenciais. A programação incluiu painéis e discussões que abordaram desde os desafios logísticos até as exigências de certificação e as tendências de consumo globais.
O seminário integra o programa Exporta Mais Amazônia, em colaboração com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e o Sebrae, visando inserir de forma competitiva os produtos da região no mercado global, gerando emprego, renda e promovendo o desenvolvimento sustentável.
Cursos Livres de Filosofia
Mestranda da Ufac obtém prêmio em engenharia de software
A aluna Victoria Cavalcante, do mestrado em Ciência da Computação (PPGCC) da Ufac, foi premiada durante o 39º Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software, que ocorreu em Recife em 22 e 26 de setembro. Ela ganhou na categoria Artigo Destaque na Trilha de Educação, com trabalho que discute desafios, boas práticas e inovações no ensino e treinamento em engenharia de software.
“Estar em um evento tão importante e ver nosso trabalho reconhecido dessa forma me encheu de orgulho e gratidão”, disse Victoria. “É o tipo de momento que dá sentido a todo o esforço investido.” Segundo a mestranda, o prêmio pode inspirar outros alunos e é um incentivo enorme para continuar os estudos e, ao mesmo tempo, um reconhecimento da qualidade da formação do PPGCC.
“A persistência supera o talento e a coragem é essencial”, concluiu. “Acreditem no potencial de vocês, persistam mesmo diante das dificuldades e nunca deixem de estudar, porque o conhecimento realmente transforma.”
(Fhagner Soares, estagiário Ascom/Ufac)
Alunos de Agronomia de CZS fazem visitas técnicas em municípios
Estudantes do curso de Engenharia Agronômica, do campus Floresta da Ufac, em Cruzeiro do Sul (AC), fizeram visitas técnicas para conhecer inovações e práticas aplicadas no âmbito da disciplina Sistemas Agroflorestais (SAFs), com atividades em Rio Branco, Senador Guimard (AC), Nova Califórnia (RO) e Acrelândia (AC). A expedição ocorreu de 18 a 21 de setembro.
Na capital, os alunos visitaram o Viveiro da Floresta e o Laboratório de Biotecnologia Rio Branco Biofábrica, com apoio de servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Em Senador Guiomard, eles visitaram a propriedade de João Evangelista Ferreira, observando os sistemas consolidados de cultivo que integram cupuaçu e cacau com espécies florestais, como seringueira, andiroba, teca e castanheira; foram acompanhados pelos professores Givanildo Pereira e Marco Antônio Amaro.
No distrito de Nova California e no município de Acrelândia, o roteiro incluiu a apresentação de iniciativas de implementação de SAFs, como o projeto de larga escala da empresa Belterra. Além disso, houve visitas a pequenos produtores de Acrelândia, que desenvolvem arranjos produtivos focados nas culturas da banana e do cacau. Essas ações integram a Rota do Cacau no Acre, liderada pelo chefe da Divisão de Produção Familiar da Secretaria de Estado de Agricultura, Marcos Rocha.
Para os estudantes Deivson, Denise, Elane e Gilcimar, a experiência foi muito positiva. Eles relataram satisfação com a oportunidade e destacaram que observar essas iniciativas na prática irá potencializar o processo de ensino e aprendizagem na disciplina de Sistemas Agroflorestais.
A excursão foi viabilizada pela Subprefeitura do Campus Floresta, que garantiu o apoio logístico para o deslocamento, e pela Prefeitura do Campus, na sede, que assegurou o alojamento dos acadêmicos no Centro de Arqueologia e Antropologia Indígena da Amazônia Ocidental (Caainam). O patrocínio da atividade foi consolidado pelo auxílio para atividades de campo de longa distância, fomentado pela Pró-Reitoria de Graduação, através do edital n.º 30/2025.
