Acre — Universidade Federal do Acre

A Ufac sediou o Seminário Exporta Mais Amazônia-2025: Acre. O evento ocorreu nesta segunda-feira, 29, no Centro de Convenções, campus-sede, e é uma iniciativa da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). A abertura do seminário contou com a presença de diversas autoridades, incluindo a reitora da Ufac, Guida Aquino, e o reitor do Instituto Federal do Acre (Ifac), Fábio Storch de Oliveira.

“A Ufac não é apenas um espaço físico para eventos; é um celeiro de conhecimento e inovação”, disse Guida. “Sediar o Exporta Mais Amazônia e unir a academia aos setores produtivos é cumprir nossa missão de gerar impacto positivo para a sociedade acreana. Nossas pesquisas e nossos egressos são a base para transformar o potencial da nossa biodiversidade em negócios sustentáveis e competitivos no cenário global.”

Durante o seminário, os participantes tiveram a oportunidade de aprofundar os conhecimentos sobre o mercado internacional e as melhores práticas para a exportação de produtos da sociobiodiversidade, como açaí, castanha e óleos essenciais. A programação incluiu painéis e discussões que abordaram desde os desafios logísticos até as exigências de certificação e as tendências de consumo globais.

O seminário integra o programa Exporta Mais Amazônia, em colaboração com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e o Sebrae, visando inserir de forma competitiva os produtos da região no mercado global, gerando emprego, renda e promovendo o desenvolvimento sustentável.