2º episódio do Capicast reflete sobre saúde mental nas redes sociais — Universidade Federal do Acre
O segundo episódio da nova temporada do Capicast, o podcast produzido pela Assessoria de Comunicação (Ascom) da Ufac, já está disponível no canal UfacTV no YouTube. Lançado na quinta-feira, 25, o encontro teve como tema “Hiperconectividade e Saúde Mental”, trazendo reflexões atuais sobre os impactos do uso excessivo das plataformas digitais na saúde mental e na qualidade de vida.
Com a apresentadora Jocília Oliveira, estiveram a professora e psicóloga Patrícia Yano e o assessor de comunicação Gilberto Lobo. Eles compartilharam diferentes perspectivas sobre como a hiperexposição digital vem afetando a saúde mental, o convívio social e até mesmo a percepção de tempo.
Entre os pontos abordados, destacam-se o WhatsApp e o fim do descanso, o horror ao vazio e a chamada “rolagem infinita”, que prende usuários em ciclos de consumo de conteúdos por períodos muito além do apropriado. Foram discutidos ainda como essa hiperconexão causa efeitos que podem potencializar transtornos como a ansiedade, gerando sobrecarga e dificultando a compreensão das informações, além de tornar cada vez mais difícil se desconectar.
O episódio também trouxe alternativas para lidar com esses impactos, com práticas para estabelecer limites digitais, como priorizar redes de apoio qualitativas e desenvolver recursos internos para o autocuidado. A conversa reforçou a importância de repensar hábitos e cultivar relações mais saudáveis no ambiente virtual e fora dele.
(Fhagner Soares, estagiário Ascom/Ufac)
Proex da Ufac abre inscrições para curso EaD sobre software web — Universidade Federal do Acre
A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proex) da Ufac realiza processo seletivo para preencher 40 vagas na segunda turma do curso “Introdução ao Desenvolvimento de Software Web: Modalidade EaD”, como uma das ações do projeto Web Academy: Capacitação em Desenvolvimento Web Full-Stack. As inscrições estão abertas a partir desta segunda-feira, 29, até 6 de outubro, no site do projeto.
Podem se inscrever profissionais ou alunos em nível de graduação regularmente matriculados em curso das áreas de tecnologia da informação residentes no Estado do Acre (exceto Rio Branco). O curso terá atividades inovadoras desenvolvidas no programa de pós-graduação em Ciência da Computação, no campus-sede da Ufac. O projeto visa formar recursos humanos com habilidades para conceber, projetar, implementar e testar aplicações de software voltadas para a internet.
A seleção consiste em duas etapas: homologatória (análise documental dos documentos anexados eletronicamente durante o processo de inscrição) e classificatória (envio, pelo candidato, de um vídeo com duração máxima de um minuto, a ser encaminhado por e-mail, no qual deverá discorrer sobre tema constante do Anexo I do edital. O resultado final será divulgado em 21 de outubro; a aula inaugural está prevista para 23 de outubro.
O projeto Web Academy: Capacitação em Desenvolvimento Web Full-Stack é executado pela Ufac, Flextronics da Amazônia, Motorola e Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre (Fundape).
Para mais informações sobre o certame, leia o edital Proex n.º 12.01/2025.
Curso
O curso será realizado em formato remoto e terá uma carga horária de 120 horas, com duração aproximada de três a quatro meses. O conteúdo será dividido em sete módulos, que abordarão desde os fundamentos do desenvolvimento web até programação front-end e back-end, incluindo um módulo prático de 45 horas. O curso será ministrado por meio de videoaulas expositivas e contará com o acompanhamento de um mentor e um tutor.
Ufac apresenta delegação que vai para os Jubs 2025 — Universidade Federal do Acre
A Ufac, por meio da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão (Proex) e em parceria com a Federação do Desporto Universitário Acreano (FDUA), apresentou oficialmente a delegação que representará a instituição nos Jogos Universitários Brasileiros (Jubs) de 2025. O grupo, formado por cerca de 70 estudantes-atletas e técnicos voluntários, foi apresentado em cerimônia realizada na quadra do Sesi neste sábado, 27.
A equipe, que competirá no maior evento de desporto universitário da América Latina, levará as cores da Ufac e do Acre em diversas modalidades: handebol, voleibol, xadrez, taekwondo, basquete, cheerleading, futsal e a modalidade eletrônica Free Fire. A edição deste ano dos jogos ocorrerá em Natal, no Rio Grande do Norte, entre 5 e 19 de outubro, e deve reunir mais de 6.500 atletas de todo o país.
A abertura do evento ficou por conta da apresentação da bateria Kamboteria, da Associação Atlética Acadêmica de Medicina da Ufac, a Sinistra. Sob o comando da mestra Alexia de Albuquerque, o grupo animou os presentes com o som de tamborins, chocalhos, agogôs, repiques e caixas.
Em um dos momentos mais simbólicos da solenidade, a reitora da Ufac, Guida Aquino, entregou as bandeiras do Acre e da universidade aos atletas. Em sua fala, ela destacou o orgulho e a confiança depositada na delegação.
“Este é um momento de grande alegria para a nossa universidade. Ver a dedicação e o talento de nossos estudantes-atletas nos enche de orgulho. Vocês não estão apenas indo competir; estão levando o nome da Ufac e a força do nosso estado para todo o Brasil”, disse a reitora, que complementou: “O esporte universitário é uma ferramenta poderosa de formação, que ensina sobre disciplina, trabalho em equipe e superação”.
A cerimônia contou ainda com a apresentação do time de cheerleading, que empolgou os presentes com suas acrobacias, e foi encerrada com um jogo amistoso de vôlei.
Compuseram o dispositivo de honra do evento o deputado federal e representante da Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), José Adriano Ribeiro; o deputado estadual Eduardo Ribeiro; o vereador de Rio Branco Samir Bestene; o vice-presidente da Federação do Desporto Universitário do Acre, Sandro Melo; o pró-reitor de Extensão, Carlos Paula de Moraes; a diretora de Arte, Cultura e Integração Comunitária, Lya Beiruth; o coordenador do Centro de Referência Paralímpico e Dirigente Oficial da Delegação da Ufac nos Jubs 2025, Jader de Andrade Bezerra; e o presidente da Liga das Atléticas da Ufac, Max William da Silva Pedrosa.
Ufac realiza 3ª Jornada das Profissões para alunos do ensino médio — Universidade Federal do Acre
A Pró-Reitoria de Graduação da Ufac realizou a solenidade de abertura da 3ª Jornada das Profissões. O evento ocorreu nesta sexta-feira, 26, no Teatro Universitário, campus-sede, e reuniu estudantes do ensino médio de escolas públicas e privadas do Estado, com o objetivo de aproximá-los da universidade e auxiliá-los na escolha de uma carreira. A abertura contou com apresentação cultural do palhaço Microbinho e exibição do vídeo institucional da Ufac.
A programação prevê a participação de cerca de 3 mil alunos durante todo o dia, vindos de 20 escolas, entre elas o Ifac e o Colégio de Aplicação da Ufac. Ao longo da jornada, os jovens conhecem os 53 cursos de graduação da instituição, além de laboratórios, espaços culturais e de pesquisa, como o Museu de Paleontologia, o Parque Zoobotânico e o Complexo da Medicina Veterinária.
Na abertura, a reitora Guida Aquino destacou a importância do encontro para os estudantes e para a instituição. Segundo ela, a energia da juventude renova o compromisso da universidade com sua missão. “Vocês são a razão de existir dessa universidade”, disse. “Tenho certeza de que muitos dos que estão aqui hoje ingressarão em 2026 na Ufac. Aproveitem este momento, conheçam os cursos e escolham aquilo que os fará felizes.”
A reitora também ressaltou a trajetória do evento, que chega à 3ª edição consolidado, e agradeceu as parcerias institucionais que possibilitam sua realização, como a Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) e a Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM). “Sozinho ninguém faz nada, mas juntos somos mais fortes; é assim que a Ufac tem crescido, firmando-se como referência no ensino superior da Amazônia”, afirmou.
A pró-reitora de Graduação, Ednaceli Damasceno, explicou a proposta da jornada e o esforço coletivo envolvido na organização. “Nosso objetivo é mostrar os cursos de graduação da Ufac e ajudar esses jovens a identificarem áreas de afinidade que possam orientar suas escolhas profissionais. Muitos acreditam que a universidade é paga, então esse é também um momento de reforçar que se trata de uma instituição pública e gratuita.”
Entre os estudantes presentes estava Ana Luiza Souza de Oliveira, do 3º ano da Escola Boa União, que participou pela primeira vez da jornada. Ela contou estar animada com a experiência. “Quero ver de perto como funcionam as profissões, entender melhor cada uma. Tenho vontade de fazer Psicologia, mas também penso em Enfermagem. É uma oportunidade para tirar dúvidas.”
Também compuseram o dispositivo de honra o pró-reitor de Planejamento, Alexandre Hid; o pró-reitor de Administração, Tone Eli da Silva Roca; o presidente da FEM, Minoru Kinpara; além de diretores da universidade e representantes da SEE.
