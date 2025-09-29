Proex da Ufac abre inscrições para curso EaD sobre software web — Universidade Federal do Acre

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proex) da Ufac realiza processo seletivo para preencher 40 vagas na segunda turma do curso “Introdução ao Desenvolvimento de Software Web: Modalidade EaD”, como uma das ações do projeto Web Academy: Capacitação em Desenvolvimento Web Full-Stack. As inscrições estão abertas a partir desta segunda-feira, 29, até 6 de outubro, no site do projeto.

Podem se inscrever profissionais ou alunos em nível de graduação regularmente matriculados em curso das áreas de tecnologia da informação residentes no Estado do Acre (exceto Rio Branco). O curso terá atividades inovadoras desenvolvidas no programa de pós-graduação em Ciência da Computação, no campus-sede da Ufac. O projeto visa formar recursos humanos com habilidades para conceber, projetar, implementar e testar aplicações de software voltadas para a internet.

A seleção consiste em duas etapas: homologatória (análise documental dos documentos anexados eletronicamente durante o processo de inscrição) e classificatória (envio, pelo candidato, de um vídeo com duração máxima de um minuto, a ser encaminhado por e-mail, no qual deverá discorrer sobre tema constante do Anexo I do edital. O resultado final será divulgado em 21 de outubro; a aula inaugural está prevista para 23 de outubro.

O projeto Web Academy: Capacitação em Desenvolvimento Web Full-Stack é executado pela Ufac, Flextronics da Amazônia, Motorola e Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre (Fundape).

Para mais informações sobre o certame, leia o edital Proex n.º 12.01/2025.

Curso

O curso será realizado em formato remoto e terá uma carga horária de 120 horas, com duração aproximada de três a quatro meses. O conteúdo será dividido em sete módulos, que abordarão desde os fundamentos do desenvolvimento web até programação front-end e back-end, incluindo um módulo prático de 45 horas. O curso será ministrado por meio de videoaulas expositivas e contará com o acompanhamento de um mentor e um tutor.