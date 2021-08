90% dos rios estão em alerta, mas Iaco mede apenas 0,73 cm

Na leitura desta segunda-feira (30) das estações hidrológicas localizadas na Bacia do Purus, Manoel Urbano não apresentou alteração e Sena Madureira mostrou elevação no nível do Rio Iaco na 1ª leitura da manhã.

Assim, de acordo com as cotas de monitoramento de estiagem, o Rio Iaco em Sena Madureira permanece nível de ´alerta máximo´, marcando apenas 0,73 centímetros de volume de água.

Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA) não houve registro significativo de chuva entre domingo e segunda-feira na região.

Mas, não é somente Sena Madureira que vive seca além do normal. 90% das bacias estão em alerta máximo -no nível vermelho, mostrando que os rios estão bem abaixo da cota máxima de estiagem.

Das estações em que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente conseguiu fazer a leitura, somente a do Rio Liberdade marca nível de ´observação´ e de ´atenção´.

Com informações de Ac24horas